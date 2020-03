Szabad-e betegen szaunázni?

A szaunázás tulajdonképpen afféle sokkterápia

Az extrém meleg légfürdőt követő hideg vizes merülés erősen próbára teszi a testünk alkalmazkodóképességét. Ugyanakkor ezek az extrém hatások aktivizálják a szervezet olyan funkcióit, amelyek hozzájárulnak a tartós egészség fennmaradásához.

A szaunázás egészségi hatásai bizonyítottak. Betegen nem jó ötlet

A szaunázás hatására bekövetkező élettani változások legnyilvánvalóbbika a szervezet felkészülése, hogy megvédje magát a hőstressztől. Ennek során a nyugalmi vérnyomás stabilabbá válása az egyik legfontosabb hatás. Bizonyítékok vannak arra is, hogy a szaunázás javít a légzőszervek, a mozgásszervek és azimmunrendszerműködésén is. A szauna rendszeres használata javítja az állóképességet is, amit a sportolók felkészítése során is kihasználnak. A szaunázás sok pszichológiai előnnyel is jár, beleértve a jobb alvást, hangulatot, és a megemelkedőfájdalomtoleranciát.

Nem szabad alkoholt fogyasztani szaunázás előtt

A forró kamrában töltött szakaszt követő hideg vizes merülés felerősítheti ezeket az előnyöket, de óvatosan kell eljárni az arc és a fej megmerítésével. Alkoholt fogyasztani szaunázás előtt és alatt kifejezetten meggondolatlan dolog, ahogy a gyors fogyásra tett kísérletezgetés a szaunában való izzadással.

De mi a helyzet a megfázás vagy betegség esetén? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megelőzésben a szaunázás nagyon jó szolgálatot tehet. Aki rendszeresen gyakorolja a hőlégfürdőzést kisebb valószínűséggel betegszik meg. És akkor is segít, a gyógyulási folyamat lezárásának felgyorsításával, ha a szervezetünk már legyűrte a betegséget.

Finn kutatók azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az egészséget és az életkilátásokat a rendszeres szaunázás. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a végzetes kimenetelű szívkoszorúér-betegség (CHD), illetve a végzetes szív- és érrendszeri betegség (CVD) valószínűségének, illetve a szaunázás rendszerességének és időtartamának milyen összefüggései vannak. Részletek!

Ne szaunázzunk betegen!

Megfázással küszködve, vagy lázas betegen viszont egyáltalán nem jó ötlet szaunába menni. Egyrészt a szűk térben megfertőzhetünk másokat, mert a szűk zárt térben - hiába is van meleg - könnyen átadhatjuk másoknak a fertőzést. A szervezetünk - ha a kórokozók támadásával kell küzdenie - eleve nagyobb megterhelésnek van kitéve a normálisnál. Ha lázasak vagyunk az pedig önmagában is erősen megterheli a szívet. Így még hősokknak is kitenni a testünket kifejezetten veszélyes lehet.

Ezért ki kell várni, amíg meggyógyulunk, s utána a szaunázás már valóban jól eshet, s hozzájárulhat, hogy az utolsó aktív kórokozóval szemben is felülkerekedjünk.