Körömvirág: gyógyír kívül-belül

Sebgyógyítás sebtében A háztartási balesetek során a védelmet nyújtó bőr megsérülhet, s "nyitott kapuként" elősegítheti a kórokozók szervezetbe jutását. Szakszerű sebellátással megakadályozhatjuk az elfertőződést, de ehhez egyet s mást a patikából is be kell szerezni... Kattintson!

Körömvirág, a bőr megfiatalítója

Körömvirágból olajat, kenőcsöt is készíthetünk

Körömvirág gyógyhatásai belsőleg

A körömvirágnak nemcsak, de a különböző gombák ellen is nagyszerűen bevethető, így akkor is érdemes megfontolni a használatát, ha bőr- vagy körömgombás fertőzésünk van. Erős főzettel vagy körömvirágolajjal érdemes próbálkozni: egyszerűen kenjük be az érintett területet naponta többször is.Akár a bőröregedés jelei ellen szeretnénk felvenni a küzdelmet, akár túlságosan száraz, húzódó a bőrünk (például ekcéma vagy az időjárás miatt), a körömvirág segítségünkre lehet., ápoló hatóanyagai pedig nemcsak a szárazságot enyhítik, de egyesek szerint a ráncok ellen is igen hatásosak. Olyan vegyületeket találhatunk benne ugyanis, amelyek rendkívül jó hatással vannak a bőr kollagéntermelő képességeire.Érdemes példáulesténként, ezzel felfrissíthetjük és ápolhatjuk a bőrt, de a körömvirágolaj a szem környékének ápolására is alkalmas. Ha pedig a testünkön lévő bőr húzódik és viszket, akkor körömvirágos fürdővel enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket.(egy liter vízhez öt evőkanál szárított gyógynövényt tegyünk), fedjük le a leforrázott növényt, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le, és öntsük a fürdővízhez. Vigyázzunk, ne legyen túlságosan meleg! Áztassuk ebben magunkat 15 percig, majd óvatos mozdulatokkal szárítkozzunk meg. Ne feledkezzünk el a testápoló krémről sem!A körömvirágot nemcsak külsőleg alkalmazhatjuk. A hagyományos gyógyászat szerint, emellett pedig segítheti a máj és az epehólyag munkáját, stimulálja azok működését, megakadályozza az epekövek kialakulását. Teájának fogyasztása ajánlott például gyomorfekély esetén, vagy akkor, ha a refluxszal, túlzott gázképződéssel vagy fokozott puffadással küzdünk.