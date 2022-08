Cickafark, a nők doktora

Cickafark: felfázás esetére A hűvös, nyirkos időszak egyik leggyakoribb kellemetlensége a húgyhólyaggyulladás, melyet felfázásként is emlegetnek. Általában a nőket érinti, de a férfiak körében is előfordul, gyakori, kis mennyiségű, égető vizeletürítés és alhasi fájdalom formájában. Lássuk a megoldásokat! A cickafarkfű már az őstörténet előtt ismert volt. Irakban egy neandervölgyi temetkezési helyen nagy koncentrációban találtak cickafarkfű virágport. Az ókori orvosok is használták. Dioszkoridész szerint a legjobb vérzéscsillapító, mindenféle sebre, fekélyre használható.

Hippokratész fürdőként vérző aranyérre ajánlotta. Latin neve achillea millefolium arra utal, hogy Achillész, a trójai hős ezzel a növénnyel állította el a társai sebeinek vérzését. A kelták is igen tisztelték, rituális szertartással szedték. A mai kor embere minden olyan betegségre fogyaszthatja, ahol görcsoldásra és gyulladáscsökkentésre van szükség.

A cickafark külsőleg, belsőleg, illóolajként, fürdőként is rengeteg jótékony hatással bír. Fotó: iStock

Tőlevelei hosszúak, fehér virágzata 3-5 milliméter átmérőjű sátorozó buga. Az egész növény megdörzsölve, jellegzetes kámfor illatot áraszt. A fészkekben szürkésfehér korong- és fehér pártájú karimavirágok vannak: júniustól őszig virágzik. Népies nevei: pulykafű, cickafarkkóró, egérfarkkóró, cickóró, orvosi cickafark.

A cickafarkfű hatóanyagai

Összehúzó hatása a benne található egyik hatóanyagnak, a tanninnak köszönhető. Ezen kívül flavonoidok, alkaloidok, kumarin és illatanyaga, az azulén teszik hasznos növénnyé a házi patikában. A cickafark tartalmaz egy, a kamillában is meglevő anyagot, a kamazulént, amelynek görcsoldó hatása van, és ez nyugtatja az emésztőrendszer, sőt a méh simaizmait is. Így a szer a menstruációs görcsök csillapítására is alkalmas. A kamilláéhoz hasonlóan illóolaja kék, sötétkék vagy sötétzöld színű, fűszeres, kissé kámforos illatú.

A cickafarkfű felhasználása

Kiváló gyulladáscsökkentő, hüvely- és méhgyulladásra, nyálkahártya és fogínygyulladásra használható. Sebösszehúzó, sebgyógyító hatású. Csökkenti a menstruációs vérzést és görcsöket . Hasi fájdalmakra, puffadásra, emésztésjavításra is kiváló. Serkenti az epeváladék termelést. Húgyúti betegségekben, légzőszervi bajoknál nélkülözhetetlen.

Gyomorgörcsök megszüntetéséhez a szokásosnál enyhébb gyógyteát készítünk belőle, egy csapott evőkanál helyett csak egy csapott teáskanál füvet adunk 2,5 dl vízhez. Ebből iszunk egy-egy csészével étkezés előtt naponta kétszer, reggel és este egy héten kétszer. Utána hetente egy csészével egy hónapon keresztül ugyanilyen módon. Ugyanígy kezelhetik a máj-és epebetegségeiket : két héten keresztül minden másnap kell meginni egy csésze teát reggel éhgyomorra.

Migrénes roham esetén igen hatásos meleg teáját kortyolgatni, rendszeres fogyasztásával a kínzó fejfájás megszüntethető. Bőséges, rendszertelen vérzésnél reggelente igyanak meg egy-egy csészével 2-3 héten keresztül a menzesz előtt és alatt. Légzőszervi megbetegedéseknél inhalálásra lehet használni a cickafarkfüvet: egy liter vízhez egy csapott evőkanál teafüvet adunk és a forró gőz fölé hajolva belélegezzük azt. Inni egy héten át naponta egy csészével kell ilyen esetben.

Petefészek-, méhnyak-, vagy hüvelygyulladás eseté naponta 3 csészével ajánlott inni étkezések előtt. Nem gombás eredetű fertőzéseknél irrigálni is kell vele: 2,5 dl teával naponta kétfelé osztva, reggel és este. ( Gombás eredetű fertőzésnél az irrigátort házilag nem lehet kellőképp fertőtleníteni, ezért ilyenkor nem tanácsos irrigálni). A teát olyan sokáig kell a hüvelyben tartani, ameddig csak lehet (pl. fürdőkádban feltett lábakkal, tamponnal).

Változókorban pásztortáskával, palástfűvel, levendulával, citromfűvel, komlóval, galagonyával egyenlő arányban keverve harmonizáló hatású. Ilyenkor lefekvés előtt kell inni belőle egy csészével. Étvágyjavításra étkezés előtt, emésztés könnyítésére, az epetermelés serkentésére étkezés után igyanak meg egy csészével.

Húgyúti fertőzésnél heti 1 csésze teát igyanak meg étkezés előtt 4 héten keresztül. Ilyenkor fokozottan kell figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a pangó vizelet a baktériumok melegágya. Légzőszervi megbetegedéseknél inhalálásra lehet használni a cickafarkfüvet: egy liter vízhez egy csapott evőkanál teafüvet adunk és a forró gőz fölé hajolva belélegezzük azt. Inni egy héten át naponta egy csészével kell ilyen esetben.

Mire jó a cickafarkfű?

A kínai orvosok vérzések, gyulladások, erős menstruációs folyások , valamint kutya- és kígyómarás ellen használták, az indiai ajurvédikus orvosok lázcsillapításra is. A középkor herbalistái a nemi szerveken levő kelések kezelésére ajánlották. Míg mások szerint a leveleiből készült kenőcs meggyógyítja a sebeket, csökkenti az erős vérzéseket, jó a gyulladásokra és a fekélyekre, sőt aranyérre is kiváló.

Külsőleg: összemorzsolt friss levele kisebb sebek vérzését azonnal elállítja. Nagyobb sebekre borogatásként tesszük. Vérző aranyérre ülőfürdőt kell készíteni két evőkanál teafűből és két liter vízből, ezt kell a fürdővízbe önteni. 20 percig szabad csak a vízben maradni. Fürdőadalékként problémás bőrű csecsemők fürösztésére használható. Főzete fogíny- vagy szemgyulladás esetén ajánlott öblögető és borogató szer.

A cickafarkfű altatónak is jó

A cickafarkfüvet altatónak is használták , ugyanis kis mennyiségben "hipnotikus hatású" tujon vegyületet is tartalmaz, amely nyugtató hatást fejt ki. A növény jótékony hatásait nemcsak az elmúlt századokban, hanem napjaink gyógyászati készítményeiben is használják. A cickafark virágaiban lévő hatóanyagok ekcémát, szénanáthát is gyógyítanak. Vértisztító hatása is van, hat a csontvelőre és így fokozza a vérképződést. Virágából tavaszi-nyári vértisztító teakeverék készíthető, de a lábadozó betegek fűkeverékének is meghatározó alkotórésze.

A cickafark használatánál - miután számtalan gyógymódra ajánlott - fokozott óvatossággal járjunk el. Nagy adagja vagy erős főzete ellenkező hatást válthat ki.

