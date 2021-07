A legjobb házi módszerek körömgomba ellen

Pacsirtafű

A pacsirtafű a napraforgófélék családjába tartozik. Kutatások szerint a gyógyszertári készítményekhez hasonlóan hatékony akörömgombamegszüntetésében. A kivonattal egyszerűen kenjük be az érintett részt napi egy alkalommal addig, míg a tünetek enyhülni nem kezdenek.

Mennyi idő alatt kezelhető a körömgomba? Részletekért kattintson!

Teafaolaj

A teafa olajának gombaölő és antibakteriális hatása van, ezért körömgomba ellen is hetékonyan bevethető. Vattapamacs segítségével kenjük be vele a gombás területet napi két alkalommal, míg javulni nem kezd.

h i r d e t é s

Oregánóolaj

Az oregánó olaja egy thymol nevű anyagot tartalmaz, aminek mikróbaölő és gombaölő hatása is van. Naponta kétszer kenjük be vele az érintett körmöket egy vattapamacs segítségével. Akár teafaolajjal együtt is használható, de ez a keverék egyeseknél allergiás reakciókat válthat ki.

Vannak bevált házi módszerek körömgombára

Olívalevél kivonat

Az olíva levelének kivonata egy oleuropein nevű anyagot tartalmaz, amelynek gombaölő, mikróbaölő és immunrendszer-erősítő hatása is van. Közvetlenül a gombás körömre is kenhetjük, de kapszulában is szedhetjük, úgy is segít. Ha így teszünk, mindenképpen fogyasszunk sok folyadékot a kapszula mellé.

Ózonos olajok

Az ozóngázzal dúsított olajok szintén igen hatékonyak körömgomba ellen, mivel már rövid használat után is elpusztítják a gombákat és baktériumokat. Naponta kétszer érdemes bekenni velük az érintett körmöket.

Ecet

Az ecetes, vagy almaecetes lábfürdő régi, bevált házi módszer a körömgoma ellen. Egy rész ecetet két rész vízzel keverjünk el, és naponta 20 percet áztassuk benne a lábunkat, amíg a gombásodás múlni nem kezd.

Forrás: prevention.com