Nagy veszélyre figyelmeztet a WHO a kamaszoknál

A szexuálisan aktív 15 éves fiúknál 70-ről 61 százalékra, a lányoknál 63-ról 57 százalékra csökkent 2014 és 2022 között azok aránya, akik legutóbbi együttlétük során óvszerrel védekeztek. Eközben a megkérdezett fiatalok közel harmada, 30 százaléka számolt be arról, hogy sem óvszert, sem fogamzásgátló tablettát nem használt legutóbbi közösülése alkalmával – olvasható a WHO közleményében. A vizsgálatból arra is fény derült, hogy fogamzásgátlót a 15 éves korosztály nagyjából negyede alkalmaz a teherbeesés megelőzésére.

Az európai kamaszok jelentős része nem használ óvszert szexuális együttlétek során. Fotó: Getty Images

Közleményében a WHO hangsúlyozza, hogy a védekezés nélkül létesített szexuális együttlétek messzemenő következményekkel járhatnak, legyen szó akár a nemkívánatos terhességek, akár a szexuális úton terjedő fertőzések kockázatáról. A világszervezet szerint a védekezés nélküli szex magas előfordulási aránya komoly hiányosságokat jelez a szexuális edukáció terén. „Tinédzserként elengedhetetlen, hogy pontos információkhoz jussunk a szexuális egészséggel kapcsolatban. Olyan oktatásra van szükségünk, amely a beleegyezéstől a fogamzásgátlásig mindenre kiterjed, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk és megvédhessük magunkat” – idézi a közlemény Éabhát, egy 16 éves ír diáklányt.

„Az átfogó szexuális nevelés kulcsfontosságú a hiányosságok felszámolásához és ahhoz, hogy minden fiatal képes legyen megalapozott döntéseket hozni a szexről életük e különösen sebezhető pillanatában, amikor belépnek a serdülőkorból a felnőttkorba. Az oktatásnak azonban túl kell lépnie az egyszerű információátadáson. A fiataloknak biztonságos térre van szükségük, ahol megvitathatják az olyan kérdéseket, mint a közös beleegyezés, az intim kapcsolatok, a nemi identitás és a szexuális irányultság. Nekünk – a kormányoknak, az egészségügyi és oktatási hatóságoknak, valamint a civil társadalmi szervezeteknek – pedig segítenünk kell őket az olyan fontos készségek kialakításában, mint az átlátható, ítélkezéstől mentes kommunikáció és döntéshozatal” – fogalmazott dr. Költő András, a Galway-i Egyetem munkatársa, a jelentés vezető szerzője.