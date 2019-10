Milyen vibrátort vegyek?

Manapság számos kéjszerszám vált már-már úgymond "szokványossá" a szexuális életben. Ezeknek egyike a vibrátor. A vibrátorok fokozzák a nemi ingert, és a csúcsra repítenek. Melyik hogyan és miként, ezt járjuk most kicsit körül.

Ha kipróbálják a "vibit", még az is lehet, hogy "beleszeretnek". Kutatások bizonyítják, hogy vibrátor használatával a nők többsége eléri az orgazmust, és egyesek olyan katarzis élményhez jutnak, amelyben addig sosem volt részük. A vibrátor nem kötelező eleme a szexuális együttlétnek, de a csiklóra irányuló rezgése többletgyönyörhöz juttatja a nőt. Vannak, akik nyalogatás, és hatvankilences pozitúra közben is előszeretettel használják a nemi szervek kényeztetésére, s így kerülnek extázisos állapotba.

A vibrátor bekapcsolása a pajzán kalandokba még csodálatosabbá teheti az amúgy is szenzációs élményt. Az erogén zónák idegvégződésekben gazdag területei jól reagálnak stimulációra. A kezdeti bizsergésből óriási orgazmus lehet. Ha kipróbálja partnere biztosan nem marad szárazon. De most nézzük, milyen vibrátorokat vásárolhatunk , a teljesség igénye nélkül.Az erősen erezett felületű vibrátor egyesek szerint szinte jobb, mint az "eredeti". Erezete úgy van kialakítva, hogy használója alig vegye észre a különbséget eközött és az "echte" szerszám között. Egykezes kapcsolójával kényelmesen állítható a fokozat.Az általában 16-18cm hosszú, 3,5-4cm átmérőjű vibrátor rezgésintenzitása szabályozható. Így az adott izgalmi állapothoz kiválóan illeszkedik.Ez a típusú vibrátor a csúcsra jutást csiklóizgatójával garantálja. Rugalmas, bőrszínű, és élethű. E kéjszerszám rezgésintenzitása is szabályozható.A piacon elérhető az anális szex kedvelőinek kifejlesztett anál tágító és izgató, amely szabályozható rezgésintenzitással és tapadó talppal rendelkezik.A dupla ágú vibrátor dupla örömöt nyújt?! Ki tudja, lehet, hogy így van. Lágy, rugalmas, zselés anyagból készül, az egyik vége análvibrátorként, a másik vaginális vibrátorként funkcionál.A képzelet és a kreativitás a szexben is jelen van.. Léteznek már több fokozatú ba­nán, ubor­ka, kuko­rica alakú vibrátorok. De óvatosan! Ne a piacra menjünk értük...Kicsi a bors, de erős. A tojás "vibi" kicsi ugyan, de óriási hatás érhető el vele. Bárhova felhelyezhető, majd a vibrálás elindításával kezdetét veszi az orgazmus folyam.A nőknek egyik legérzékenyebb pontjuk a G-pont. Ezt olykor nem is olyan egyszerű megtalálni. A G-pont kényeztetésére ezzel a vibrátorral könnyebben célhoz érhetünk. Ez a szerszám sok nő kedvence.E kéj-szerszám szárában a gyöngyök mozognak, állandó masszírozást keltve ezzel. Különlegessége, hogy nem csak vibrál, de rotál (forgó) is, és fokozatai külön-külön szabályozhatók.Az átlátszó dildó belül gyöngyökkel, kívül spirális kialakítással még intenzívebbé teszi az élményt. Tapadó-talpának köszönhetően változatos helyeken (fürdőszoba) is használható, hiszen a csempére, zuhanykabinra is könnyen felhelyezhető.Ma már az sem meglepő, hogy felcsatolható vibrátort is lehet vásárolni. Legtöbbje csiklóizgató karral ellátott, rotál (forog) vibrál, szárában pedig masszázsgyöngyök vannak elhelyezve. A szeméremnél nyitott tanga több fokozatú. A vibráció és a rotáció külön-külön is állítható.