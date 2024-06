„Hónapok óta nem bújtunk ágyba a férjemmel. Csúnyának érzem magam”

Általában sok napsütésre van kilátás, a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, a csapadékgócok száma átmenetileg csökken. Főleg késő délutántól törhetnek egyre magasabbra a képződő gomolyfelhők, és előbb a déli országrészben valószínű zápor, zivatar, miközben nő a számosságuk. Néhol felhőszakadás is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33, a késő esti hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Napközben melegfronti hatás okozhat kellemetlenségeket.