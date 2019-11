Ezért unalmas a szexuális élete!

Nem sportolunk

10 szexi tipp házasoknak A hosszú házassággal sajnos a szexuális étvágy idővel megkopik. Hogyan lehet a vágyat karban tartani és évek múltán is felszítani? Most erre ajánlunk 10 szexi praktikát!

Lomtár a hálószoba

Néhány rossz szokás miatt elmehet a kedvünk a szextől

Helytelenül táplálkozunk

Dohányzunk

Bármennyire is viccesen hangzik, a szexualitásmelyhez erő, állóképesség, hajlékonyság is szükséges. Ha valaki nem sportol, nemcsak ezeket veszíti el, de egyéb módokon is a gátolhatja a saját szexuális élvezetét. Ha rendszeresen mozgunk , akkor azzal a véráramlást is serkentjük, és az agyunkban is számos olyan vegyület szabadul fel, melyektől boldogabbak, elégedettebbek, lelkesebbek leszünk. Szerencsére, ezeket a pozitív hatásokat már napi fél óra kíméletes mozgással is elérhetjük.Szakemberek szerint a hálószobának olyan helynek, "szentélynek" kell lennie, mely megnyugtató és hívogató, és már a megjelenésével is a pihenést, intimitást sugallja. Ha a hálószobánk nem teljesíti ezt a feladatot - vagy éppen mi nem teszünk meg mindent azért, hogy ez így legyen -, akkor jóval kevesebb esélyünk van arra, hogy kielégítő legyen a szexuális életünk. Aa különböző elektronikus eszközök (laptop, tablet, okostelefon), a szétszórt játékok, a rendetlenség. Lehetőleg távolítsunk el minden olyan dolgot, amit nem találunk megnyugtatónak!A táplálkozásunkkal két irányból is támadhatjuk a saját szexualitásunkat: egyrészt, ha nem eszünk tápláló, kiegyensúlyozott módon, akkor bizonyos fontos vitaminokból, ásványi anyagokból hiány léphet fel . Másrészt a zsíros, puffadást okozó ételek komolyanés el is nehezítenek. Ha szeretnénk egy kicsit felpezsdíteni a szexuális életünket, együnk B-vitaminban vagy cinkben, esszenciális zsírsavakban gazdag ételeket, például lazacot, tonhalat, mandulát.Ha valakit még nem győztek meg a dohányzás káros hatásairól szóló információk, akkor íme egy újabb indok a leszokásra: a cigarettában található vegyületeklassítják a véráramlást, így csökkentik a nemi szervekhez jutó vér mennyiségét is. Ez pedig nemcsak azzal jár együtt, hogy lassabban és nehezebben jövünk izgalomba, de a férfiaknál merevedési zavar is lehet a következmény.