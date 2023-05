Tényleg nem kívánják az idős nők a szexet?

Régi elképzelést cáfol meg egy tanulmány a nők szexuális vágyáról. A 15 éven át tartó kutatásban 3200 nő vett részt – írja a CNN. A nők körülbelül negyede (28 százaléka) középkorára egyre kevésbé értékelte a szexet. Egy másik negyede (27 százalék) viszont azt nyilatkozta, hogy 40-60 éves korukban is az életük fontos részének tartották azt.

"Nincs abban semmi szokatlan, ha egy idősebb is nő értékeli a nemi életet" - írja Dr. Holly Thomas, a tanulmány fő szerzője. Ezek a nők általában magasan iskolázottak voltak, nem volt jellemző rájuk a depresszió, és kielégítő szexuális életük volt még a 40-es éveik előtt is. Thomas szerint mindezek között összefüggés van: egy magasabb végzettségű embernek nagy valószínűséggel a jövedelme is jó, ezért a napi megélhetés nem okoz akkora stresszt az életében. "Ezért megengedhetik maguknak, hogy a szex a prioritásaik közé kerüljön, mert nem kell annyi minden miatt aggódniuk" - mondta Thomas.

"Az ilyen tanulmányok hatására az orvosok sem fogják természetesnek venni a libidó elmúlását a korral" - nyilatkozta Dr. Stephanie Faubion, az Észak-Amerikai Menopauza Társaság egészségügyi igazgatója.

az öregedés nem feltétlenül jelenti a nemi élet végét. Fotó: Getty Images.

Mik hatnak a nők szexualitására?

A nők többsége (48 százaléka) értékelte a rendszeres nemi életet, de ahogy átestek a klimaxon, az 50-es, 60-as éveikben egyre inkább elveszítették az érdeklődésüket iránta. Az, hogy hogyan állnak a nők a szexhez, több dologtól is függ.

Egészségügyi okok

A menopauzával járó hormonális változások miatt a nemi aktus kellemetlen vagy egyenesen fájdalmas lehet. Az ösztrogén csökkenése miatt a hüvely szárazabb, a bőr érzékenyebb, könnyebben irritálódik, így a szexuális izgalom sem jön könnyen. A klimax más tünetei, mint a hőhullámok, alvási nehézségeket, kimerültséget, szorongást, depressziót okozhatnak. Ezek pedig mind rossz hatással vannak a libidóra. Más problémák, például egy csípőizületi gyulladás is elveheti az ember kedvét a szextől.

Szellemi és érzelmi tényezők

A múltbeli szexuális vagy fizikai abúzus, addikciós problémák, depresszió, szorongás mind-mind csökkentik az ember életében a nemi élet fontosságát. A stressznek szintén hatalmas hatása van a szexuális vágyra. "Felmegy az adrenalin, és úgy reagálunk, mint amikor az ősembert kergette az oroszlán. Megállsz ilyenkor lefeküdni valakivel egy füves dombon? A válasz egyértelmű nem' - magyarázza Faubion.

Partner

A partner is meghatározza a szexuális vágyat. Elképzelhető, hogy megromlik az évtizedek óta tartó kapcsolat, vagy a másik egészségügyi problémája miatt már nem alkalmas a szexuális aktusra. Az is lehet, hogy mindkét fél elfoglalt a karrierjével, a gyerekekkel, vagy az unokákkal. Főleg most, hogy egyre többen hazaköltöznek, vagy el sem hagyják a szülői házat.

Szociális beidegződések

A társadalmi beidegződések sem kedveznek a nőknek: az idősebbek közül sokan abban a tudatban éltek, hogy az asszonyoknak nem kell élvezniük az aktust. "Sok olyan 60 évnél idősebb nő járt nálam, aki sosem kapott helyes szexuális oktatást, ahogy a partnerük sem" - mondta Faubion.

Mit lehet tenni?

Ha valakit nem izgat a szex hiánya, akkor nincs igazából probléma. A nők 10-15 százaléka viszont nem kívánja az aktust, és ez zavarja: ilyenkor érdemes szakorvoshoz fordulni, merni beszélni erről a problémáról. "A szexualitás fontos része az életnek, és van megoldás is azok számára, akiknek gondjaik vannak" - mondta dr. Faubion.

