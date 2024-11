Kiderült, a tartós fogyás kulcsa a bélflórától függ: így szabályozhatod az anyagcseréd

Az anyagcsere rendkívül összetett, és működését számos dolog befolyásolhatja – például a nemed, az életkorod, a testsúlyod, az egészségi állapotod, a genetikai jellemzőid, a fizikai aktivitásod, az étkezési szokásaid és a bélflórád összetétele is. Ezek közül néhányat – például a genetikai felépítésedet vagy az életkorodat – természetesen nem tudst megváltoztatni, másokat viszont igen. Sokan nem tudják azonban, hogy a bélflóra összetétele is befolyásolható, a bélrendszer egészségének javítása pedig a felesleges kilóktól is segít megszabadulni.

Több az összefüggés a bélrendszer egészsége és a fogyás között, mint gondolnád. Fotó: Getty Images

A túlsúlyos embereknek más a bélflórája

Egyre több tudományos bizonyíték szól amellett, hogy a túlsúlyos és elhízott emberek bélflórájának összetétele teljesen más – kevésbé változatos –, mint a vékonyabb testalkatúaké. A súlytöbblettel élők bélrendszerében ráadásul kevesebb hasznos baktériumtörzs él. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a bélrendszer egészsége jelentősen meghatározza azt, hogy milyen gyorsan és mennyire tartósan tudsz megszabadulni a nem kívánt kilóktól.

Ezeket edd az egészséges bélflóráért

A bél egészségének javítása érdekében az alábbiakból érdemes minél többet fogyasztanod:

Élelmi rostban gazdag élelmiszerek – ide tartoznak a teljes kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök, a zöldségek, a babfélék és a hüvelyesek is.

– ide tartoznak a teljes kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök, a zöldségek, a babfélék és a hüvelyesek is. Probiotikumokban gazdag élelmiszerek – például az erjesztett tejtermékek (joghurt, kefir), a fermentált szójatermékek, a savanyú káposzta, a kimcsi vagy a kombucha.

– például az erjesztett tejtermékek (joghurt, kefir), a fermentált szójatermékek, a savanyú káposzta, a kimcsi vagy a kombucha. Prebiotikumokban gazdag élelmiszerek – úgymint az articsóka, a bab, a banán, a cikóriagyökér, a csicseriborsó, a fokhagyma, a hagyma, a mandula, a póréhagyma és a zab.

Fontos „láthatatlan szervünk”, a mikrobióta

Egyre többet lehet hallani és olvasni a bélflóráról, illetve az egészségben betöltött szerepéről. De talán még így is kevesen látják tisztán, hogy valójában milyen döntő jelentősége van a szervezet működésében a légutak, a bőr, a húgyutak és a bélrendszer felszínén élő milliárdnyi mikroorganizmus összességének.



