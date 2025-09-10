Vízkő a zuhanykabinon? Itt a vegyszermentes megoldás, amihez egyetlen alapanyag kell

Akinek van zuhanykabinja, tudja, hogy annak tisztántartása nem könnyű feladat. Az üvegajtókon ugyanis már néhány használat után lerakódik a vízkő, amitől irtó nehéz megszabadulni. Van azonban rá megoldás: a gyors és vegyszermentes technikát az nlc fedte fel. Akkor is jó, ha nincs időd teljes fürdőszobai takarításra, vagy akár vészhelyzetben, például vendégek érkezésekor.

Nem szép látvány a vízköves zuhanykabin. Fotó: Getty Images

Íme a trükk

1. Vegyél egy darab sütőpapírt, gyűrd össze és enyhén nedvesítsd meg!

2. Dörzsöld át vele a zuhanykabin üvegét!

3. Ha szükségesnek érzed, ismételd meg egy másik darabbal!

4. Ezután egy száraz ruhával távolítsd el a szennyeződéseket!

Tippek, hogy ne lepje el a zuhanyzót a vízkő

Minden zuhanyozás után húzd le a vízcseppeket az üvegfelületekről egy kézi ablaklehúzóval!

Szellőztess rendszeresen, így csökkentheted a páratartalmat és megakadályozhatod a gombák, baktériumok elszaporodását.

Takarításkor válassz folyékony tisztítószert! A por állagúak használata maradványokat hagyhat maga után.