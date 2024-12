Új párkapcsolat 60 felett: egészséges lehet a különélés

Az új kutatás eredményei azt mutatják, hogy az életük kései szakaszában találkozó párok kapcsolata akkor is hasonló mentális egészségügyi előnyökkel jár, ha úgy döntenek, hogy nem költöznek össze, mintha együtt élnének, esetleg össze is házasodnának. Előbbi esetben ugyanakkor nem jelennek meg életükben az együttélésből fakadó súrlódások, konfliktusok, nincsenek rákényszerítve a mindennapos interakciókra, valamint gondozási kötelezettségek sem terhelik egyik felet sem – írja a The Guardian. A közeljövőben a Journal of Gerontology: Social Sciences című folyóiratban megjelenő tanulmány az eddigi legnagyobb szabású a maga nemében. A kutatók egy nagyobb brit felmérés 60 év felettiek párkapcsolati státuszára és mentális egészségére vonatkozó adatait vették alapul elemzésükhöz a 2011 és 2023 közötti időszakból.

A 60 év feletti párkapcsolatok akkor is pozitívan hathatnak a mentális egészségre, ha a párok nem költöznek össze. Fotó: Getty Images

Korábbi kutatásokból már arra lehetett következtetni, hogy a különélés mind közül a legtartósabb párkapcsolati forma a 60 év feletti korosztályban. A mostani adatok pedig azt mutatják, hogy egyben ez a legnépszerűbb is: a 60 felett kialakuló új kapcsolatok tízszer nagyobb valószínűséggel folynak ebben a mederben, mintsem házasságkötéshez vezetnének. „Ha megnézzük a fiatalokat, ők azért élnek külön, mert nem engedhetik meg maguknak egy közös ingatlan megvásárlását. Idősebbeknél viszont egészen más az összkép – náluk ez inkább egy hosszú távú megállapodás, nem pedig átmeneti élethelyzet” – fogalmazott Yang Hu, a Lancasteri Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője.

A kutatás eredményei arra mutatnak, hogy a házasság valamelyest jobban védi a párok mentális egészségét, mint a különélés. Ezzel együtt egy szakítás utóbbi esetén sokkal kevésbé viseli meg őket, mint egy válás. „A különélés egyfajta finom egyensúly az intim kapcsolat és a személyes autonómia között. Lehetővé teszi az felek számára, hogy megfeleljenek a családi kötelékeikből eredő kötelezettségeiknek, de közben marad terük, hogy fenntartsanak egy intim párkapcsolatot is életük e kései szakaszában” – magyarázta Hu professzor. Hozzátette, míg felmérések szerint a különélő fiatal párok 70 százaléka szeretne belátható időn belül összeköltözni, addig a 60 éven felüliek alig egynegyede gondolkodik hasonlóképp.