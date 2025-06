Új KRESZ – mindenkit érint, aki kilép az otthonából

Alapvetően napos, száraz idő várható késő délutánig általában kevés fátyolfelhővel. Északkeleten ugyanakkor gomolyfelhők is képződnek, arrafelé előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Estére nyugat felől egyre több magasszintű felhő sodródik az ország fölé. Nagy területen megélénkül, főleg az Észak- és a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Délutánra többnyire 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetnek. A hirtelen jött nyár tovább folytatódik, ráadásul az UV-sugárzás is erős.