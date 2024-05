Ne öntsd ki a tésztavizet - mutatjuk, mire használható

A „folyékony arany”, azaz a keményítős tésztavíz a legtöbb konyhában a lefolyóban végzi, pedig számtalan felhasználási módja van – írja a Huffpost.

Ne a lefolyót itasd vele! Fotó: Getty Images

Adj hozzá egy kevés zsiradékot, és máris kész

Ez a zavaros folyadék tele van sóval és a tésztából visszamaradt keményítővel. Ha ezt hozzáadod olajhoz, olívaolajhoz vagy vajhoz, máris kész a finom szósz! Ezt az eljárást hívják egyébként emulgeálásnak a profi szakácsok körében.

A tésztáról sok helyen írják, hogy a főzés másnapján fogyasztva akár súlyos betegséget okozhat. Ez azonban nem minden esetben igaz, ha ugyanis megfelelően jársz el az étellel, nem történhet baj. Mutatjuk, mire figyelj.

A tésztavízben lévő keményítő emulgeálószer és egyben sűrítőanyag is. Ha tehát egy merőkanálnyit a szószba keversz, máris egy sűrű, krémes mártást készítettél. A tésztavíznek az állaga mellett a másik előnye, hogy jó íze is van, így sokan emiatt is meghagyják a tésztaszósz elkészítéséhez.

Ha kipróbálod és beválik, akkor mindenképp érdemes a fagyasztóba is menteni belőle, hogy kéznél legyen. A legjobb, ha kis jégkockatartókba vagy formákba öntöd a vizet, így egy kockányit mindig a szószhoz keverhetsz. Fontos szabály azonban, hogy 6 hónapon belül használd fel a tésztavizet!