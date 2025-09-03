Egészséges a túró rudi? Ezek vannak a magyarok kedvenc édességében

Elindult a „MA TE mit eszel?”, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) új, tudományos alapokon nyugvó ismeretterjesztő sorozata. A produkció 12 epizódon keresztül válaszol meg olyan közismert kérdéseket, amelyeket kevesen vagy épp tévesen ismernek sokan. Az első adásban a túrófajtákról, azok különlegességeiről és a túróból készülő egyik legnépszerűbb édesség érdekességeiről rántják le a leplet.

A sorozat első – a Mi a túró?! – A túró rudi összetevői – című epizódjából a nézők megtudhatják, hogy a túró, rögös túró hagyományos magyar alapanyag, ami fermentálással készül. Magas fehérjetartalma mellett rendkívül sokoldalú édes és sós ételekben egyaránt használható. A videóban Jakab Ivett, az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet egyetemi tanársegédje hangsúlyozta: 100 gramm túróval nagyjából 14-16 gramm fehérjét juttathatunk a szervezetünkbe. Sovány formája alacsonyabb zsírtartalmú, így jobban beilleszthető a diétás étrendbe is. Vitaminokban és ásványi anyagokban is nagyon gazdag, nagy mennyiségben tartalmaz például D-vitamint, B-vitaminokat, ezen túl pedig kalcium, kálium, szelén és foszfortartalma miatt is érdemes fogyasztani.

A hazai szíveknek az egyik legnépszerűbb alkotás kétségkívül a túró rudi, más néven túródesszert, amely kapcsán a sorozat első epizódjában nem csak érdekes információk látnak napvilágot, de a videóban egy házilag elkészíthető változat receptjét is ismertetik.