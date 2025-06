A hosszú élet titka: itt a legjobb élni a tudomány szerint

Milyen hatással van a tengerhez vagy tavakhoz való közelség az élettartamra? Ezt vizsgálták kutatók egy friss amerikai tanulmányban, amelynek eredményeit a News Medical szemlézte. Mutatjuk, mit találták.

A vizek közelsége így hat az élettartamra

Ha szívünkre tesszük a kezünket, valahol mélyen mindig is sejtettük, hogy a természetes vizek, de leginkább a tengerek közelsége jelentősen befolyásolja hangulatunkat, mindennapjainkat. Aki nem olyan szerencsés, hogy ilyen helyen lakjon, minimum nyaralni igyekszik ott.

Most azonban arra is fény derült, hogy a lakhely élettartamunkra is hatással lehet. A friss kutatás szerint különösen az a meghatározó, hogy milyen közel lakunk természetes vizekhez – legyen szó akár tengerről, tóról vagy folyóról. Korábban főként a zöldterületek egészségre gyakorolt pozitív hatásait vizsgálták a tudósok, napjainkban azonban egyre több figyelem irányul a kékterületekre is, azaz a vizek közelségére.

A part menti területek – vagyis a tengerek és óceánok közelében fekvő helyek – hűvösebb éghajlattal, jobb levegőminőséggel és több szabadidős lehetőséggel szolgálnak. A tavak és folyók környezete viszont már vegyes képet mutat. A kutatók éppen ezért vizsgálták meg alaposabban, hogy ezek a tényezők valóban befolyásolják-e, meddig élnek az emberek.

A tengerparthoz közel élők hosszabb életre számíthatnak. Fotó: Getty Images

Miről szólt a kutatás?

A kutatás az Egyesült Államok több mint 66 ezer régiójára terjedt ki, és a 2010 és 2015 közötti népszámlálási adatokat vette alapul. A cél az volt, hogy kiderüljön: vajon a víz közelsége tényleg hatással van-e a várható élettartamra. Kétféle kékterületet különítettek el.

Part menti vizek: óceánok, tengerek – azt vizsgálták, ki él 200 méteren vagy 50 kilométeren belül ezektől.

óceánok, tengerek – azt vizsgálták, ki él 200 méteren vagy 50 kilométeren belül ezektől. Tavak, folyók: itt azt nézték, hogy mekkora vízfelület van a közelben (legalább 10 vagy 20 négyzetkilométer).

Ezenkívül számításba vették a légszennyezést, az időjárási szélsőségeket (forróság, aszály), a domborzatot, valamint a társadalmi-gazdasági tényezőket, például a jövedelmi adatokat is.

A tengerparti élet hosszabb lehet

Az Egyesült Államokban az átlagos várható élettartam a vizsgált területeken 78,3 év volt. Ez az érték nagy változékonyságot mutatott azonban attól függően, hogy ki milyen közel lakott vízhez.

A tengerparthoz közel élők hosszabb életre számíthatnak. Akik 50 kilométeren belül laktak a parttól, azok átlagosan 0,32 évvel éltek tovább, köszönhetően a kedvezőbb klímának, jobb levegőnek és magasabb jövedelmeknek.

A nagy tavak vagy folyók környéke városban inkább hátrány, vidéken viszont előny. Városokban a vizek közelsége lerövidítette a várható élettartamot (például a szennyezés- vagy árvízveszély miatt), míg vidéken inkább jótékony hatásokat tapasztaltak.

A part menti területek kiemelkedtek a következőkkel:

kevesebb forró nap és enyhébb hőmérséklet

jobb levegőminőség (kevesebb füst és szálló por)

síkságok, kisebb terepviszonyokkal kapcsolatos akadály

magasabb átlagjövedelem

Ez a tanulmány az első, amely ilyen részletesen vizsgálta, hogyan befolyásolják a vizek az emberek élettartamát, és rávilágított arra, hogy nem minden vízpart egyforma. A tengerpartok egyértelműen előnyösek, de a tavak és folyók hatása attól függ, városi vagy vidéki környezetben találhatók-e.