Rossz hír karácsony közeledtével: összemennek a szaloncukrok

A 2025-ös karácsonyi szezonban a legismertebb szaloncukormárkák kisebb kiszerelésben jelennek majd meg a boltok polcain.

A szaloncukrokhoz idén kisebb kiszerelésben jutunk majd, aminek hátterében több tényező is áll: a kakaó világpiaci ára, részben a gyenge nyugat-afrikai termés miatt magasra ugrott, de drágult a cukor is és Magyarországon más terhek is sújtják a gyártókat. Ez a zsugorodás ugyanakkor nem csak magyar sajátosság, a brit vásárlók is panaszkodnak a karácsonyi édességek összemenetele és drágulása miatt – írta meg a Portfólió.

Szaloncukrok szépen becsomagolva, masnival átkötve.
A szaloncukrok új kiszerelésben kerülnek idén a boltokba. Fotó: Getty Images

Az elmúlt hónapokban több, magyarországi szaloncukorgyártó és forgalmazó is arról jelentett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, hogy a 2025-ös szezonban a korábbinál kisebb kiszereléssel érkeznek a boltok polcaira a karácsonyi édességek. Olyan ismert és kedvelt szaloncukorgyártó márkák termékei mennek össze, mint például a Bonbonetti, a Milka, a Tibi vagy a Vadász.

