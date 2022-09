Az ezer eladó lakásra és házra vetített érdeklődések száma éves összevetésben 8 százalékkal esett vissza augusztusban az ingatlan.com friss elemzése szerint, ami havi szinten – júliushoz képest – a keresletcsökkenést 3 százalékra teszi. Mindezek ellenére az eladó lakások, házak hirdetéseire még így is több mint 200 ezer érdeklődés érkezett – olvasható a vg.hu cikkében.

Szabadulnának a magyarok a korszerűtlen ingatlanjaiktól. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A lap idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki azt mondja, a visszafogottabb érdeklődés továbbra is az elmúlt hónapokra jellemző tényezőkkel magyarázható. „A fizetések továbbra is jelentős, több mint 15 százalékos emelkedést mutatnak, ami támaszt ad a lakáspiaci keresletnek is. Viszont az európai szintű energiakrízis, az infláció és a növekvő hitelkamatok sok vevőt kivárásra késztet” – világít rá Balogh, hozzátéve: a kereslet csökkenésével párhuzamosan a tulajdonosok és ingatlanközvetítők 7 százalékkal több hirdetést adtak fel eladó lakóingatlanokról augusztusban.

A megyék többségében növekedett a kínálat, de országon belül nagy eltérések vannak. Borsod-Abaúj-Zemplénben több mint 60 százalékkal, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun megyében pedig 23-37 százalékkal bővült a kínálat éves szinten. Ugyanakkor a fővárosban 3 százalékos csökkenés mutatkozott. Mindössze három megyében volt még enyhe, mintegy 4-5 százalékos visszaesés: Tolnában, Vasban és Zalában.

Balogh László arról is beszélt, hogy az előző hónapban feladott, közepes állapotú lakóingatlanok hirdetéseinek száma az átlagnál tempósabban, 9 százalékkal nőtt. Az újszerű ingatlanok kínálata viszont kevesebb mint 6 százalékkal, a felújítottaké pedig csak 5 százalékkal bővült. A szakember egyértelműen az új rezsiszabályokat látja a jelenség mögött: nagyobb tempóban növekszik az eladásra váró közepes állapotú és felújítandó lakások száma, amelyek lakóinak átlag feletti fogyasztás esetén jóval magasabb áram- és gázdíjat kell fizetniük.

A korszerűsítésre váró ingatlanok jelentős részénél magas az energiafogyasztás, emiatt sok ilyen ingatlan kerülhet piacra a következő hónapokban. Az érintett eladók ugyanis kisebbre vagy energiatakarékosabbra cserélhetik az otthonukat, amikor tényszerűen látható lesz, milyen mértékben emelkednek a fenntartási kiadások.

