Rekordkártérítésre kell készülniük a biztosítóknak

A napokban a rengeteg esőzés hatására sok ingatlan ázott be, volt, ahol az elektromos vezetékekből is folyt a víz. Szinte szünet nélkül érkeznek a kárbejelentések a biztosítókhoz, ám egyelőre nem tudni, hogy mindenki elégedett lesz-e a kártérítéssel. Ez ugyanis a szerződések minőségétől, tartalmától függ – magyarázta Németh Péter, a CLB online értékesítési és kommunikációs igazgatója egy közleményben, amelyet a 24.hu közölt.

A biztosítóknak rekordkártérítésre kell készülniük, a károk összege már most meghaladhatja a tízmilliárd forintot. Az árvíz ráadásul csak a napokban érkezik hazánkba.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Szerinte a magyaroknak is be kell látni, hogy az eddigieknél lényegesen tudatosabban kell védeni az értékeiket. Aki most döbben rá, hogy nem megfelelő a lakásbiztosítása, csak a szerződés évfordulójakor vagy jövő márciusban tud váltani.

Futamidő közben viszont bárki kérheti a meglévő biztosítása átdolgozását. Ezzel ugyan a díjat nem lehet csökkenteni, de baj esetén legalább megfelelő anyagi védelmet tud nyújtani.