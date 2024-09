Palackvisszaváltás: az emberek felének okozott már gondot

Reprezentatív kutatása során a Publicus Intézet arra volt kíváncsi, hogy milyenek az emberek tapasztalatai az új palackvisszaváltási rendszerrel kapcsolatban – írja a felmérést megrendelő Népszava. Az eredmények szerint a válaszadók 69 százaléka szokott olyan italokat vásárolni, amelyek csomagolásán 50 forint betétdíj van. Közülük 54 százalék már váltott is vissza palackot vagy dobozt a boltokban kihelyezett automatákban.

Vegyes tapasztalatokról számoltak be a megkérdezettek a palackvisszaváltó automatákról. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az érintettek 79 százaléka saját bevallása szerint korábban is szelektíven gyűjtötte a most visszaválthatóvá tett italcsomagolásokat. Ebben a körben 42 százalék fogalmazott úgy, hogy az új rendszer több nehézséget okoz a korábbinál, míg 57 százalék nem érzékel érdemi változást e téren. A teljes népességen belül 5 százaléka azok aránya, akik korábban nem törődtek a szelektív hulladékkezeléssel, most viszont külön gyűjtik és visszaváltják a betétdíjas csomagolásokat.

Azok közül, akik kipróbálták már az automatákat, 47 százalék szembesült valamilyen problémával a visszaváltás folyamán. Legtöbben (57 százalék) arra panaszkodtak, hogy a gép nem vett vissza minden palackot, de olyannal is találkozott már a válaszadók több mint fele, hogy az automata éppen egyáltalán nem működött. Ezenkívül 9 százalék mondta azt, hogy előfordult, hogy valamilyen okból nem jutott hozzá az 50 forintos betétdíjhoz.

Összességében a megkérdezettek 56 százaléka válaszolt úgy, hogy az új rendszer jó céllal született, de a kivitelezés hagy maga után kívánnivalót. Akik pedig már váltottak vissza palackot vagy dobozt, azok 68 százalék ítélte meg úgy, hogy a rendszer jól vagy inkább jól működik.