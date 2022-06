Nem mindegy, milyen az asztmás beteg otthona

Az európai lakosság nagyjából 7 százaléka küzd asztmával. Ez a probléma akkor alakul ki, ha a túlérzékeny légutak gyulladással reagálnak olyan hétköznapi ingerekre, mint a hideg levegő, a fizikai aktivitás vagy a belélegzett allergének. Az asztma gyakran allergiával együtt van jelen - ilyenkor a levegőben terjengő allergének jelenléte erős tüneteket, fulladásos asztmás rohamot produkálhat. Nagyon súlyos esetekben akár oxigénhiányos állapot is felléphet a légzési nehézségek miatt.

Az asztmások otthonában jellemzően a szellőztetés közben beengedett pollenek, valamint a háziporatka, az állatszőr, a toll és a penészgomba jelenti a legnagyobb rizikófaktort. Éppen emiatt rendkívül fontos, hogy az érintettek a lehetőségekhez képest minél jobban kizárják lakásukból a tüneteket kiváltó és felerősítő tényezőket. Az alábbiakban ezekhez adunk tippeket.

Az európai lakosság nagyjából 7 százaléka küzd asztmával. Fotó: Getty Images

Tisztaság, fél egészség

Mivel az allergének nemcsak a beltéri levegőben, hanem a lakás különböző pontjain lerakódva is jelen vannak, nagyon fontos az asztmás tünetek megelőzéséhez és mérsékléséhez, hogy tisztán és allergénmentesen tartsuk az otthonunkat. Mivel a penészgomba spórájától kezdve a virágporon át az állatszőrig számos irritáló részecske előfordulhat a bútorokat fedő porrétegben, a portörléshez érdemes olyan eszközöket választani, amelyek nemcsak felkavarják a por és az allergének nagy részét, hanem hatékonyan el is távolítják azt. Ajánlott tehát a papír törlőkendőt mikroszálas kendőkre cserélni. A porzsákos porszívó helyett pedig egy a nélküli, illetve egy nagy teljesítményű HEPA szűrővel felszerelt készüléket javasolt vásárolni.

Nem árt ügyelni arra is, hogy a takarításhoz lehetőleg természetes, káros anyagoktól mentes termékeket használjunk, az erős vegyszerektől pedig tartózkodjunk, amikor csak tehetjük. Ugyanis az agresszív tisztítóvegyületek után a levegőbe kerülő páracseppek, illetve bizonyos illatanyagok is fokozhatják a kellemetlen tüneteket az asztmások esetében.

Mutasd az otthonod, megmondom, mitől fulladsz

A rendszeres és megfelelő eszközökkel végzett takarítás mellett arra is ügyelni kell, hogy mennyi "porfogóval" vesszük körbe magunkat. Asztmásként a legrosszabb, amit tehetünk, ha telezsúfoljuk a szobákat könyvekkel, dísztárgyakkal és nehezen tisztítható textilekkel (vastag szőnyegekkel, földet seprő sötétítőfüggönyökkel, nem mosható díszpárnákkal), amelyek mágnesként vonzzák a port és az irritáló részecskéket. Elég csak levenni a polcról egy lexikont, lehuppanni a kanapéra, elhúzni a függönyöket vagy végigsétálni a padlószőnyegen, máris felkavartuk az allergéneket, amelyek - egyéni érzékenységtől függően - előbb vagy utóbb köhögést, légzési nehézségeket és fulladást idéznek elő.

Miért rosszabbak az asztmás tünetek éjszaka?

Akkor se érjen meglepetésként minket az asztmás roham rendszeres kiújulása, ha antiallergén ágynemű-garnitúra helyett tollal töltöttet használunk, illetve, ha nem cseréljük heti rendszerességgel és mossuk legalább 60 Celsius-fokon az ágyneműhuzatot. Amennyiben arra gyanakszunk, hogy az asztmánk súlyosbodásáért leginkább a penészgomba felelős, akkor érdemes ennek összes forrását felkutatni, és megoldást találni a hívatlan allergén száműzésére. A bútorok hátulja, a sarkok és a nyílászárók melletti falfelületeken kívül alaposan nézzük át a vizesblokkokat és a szobanövények földjét is, ugyanis ezeken a helyeken is megbújhat a penész.

Fordítsunk figyelmet továbbá arra is, hogy a levegő páratartalmát az ideális, 40 és 60 százalék közötti tartományban tartsuk. Ha a beltéri levegő túlságosan szárazzá válik, az a nyálkahártyák kiszáradásához vezet, ami szintén köhögésre ingerelhet minket. A túl párás levegő azonban jelentősen növeli a penészgomba és a háziporatka megtelepedésének esélyét, ami szintén csak rontja az asztmát. Törekedjünk ezeken kívül arra is, hogy füstmentes levegő legyen a lakásunkban, tehát ne dohányozzunk bent, a főutak melletti házakban pedig lehetőség szerint a kevésbé forgalmas időszakokban szellőztessünk.

Az asztmások őrangyala

Asztmásként nagy hasznát vehetjük továbbá egy légtisztítónak is, amellyel könnyebben száműzhetőek a levegőből az irritáló részecskék. Ezek a készülékek nemcsak a por, a pollen és az egyéb allergének ellen hatékonyak, hanem sikeresen felveszik a harcot például a baktériumokkal és vírusokkal is.

A piacon már olyan levegőszűrő is elérhető, amelynek HEPA szűrője nemcsak az elvárások szerinti, 0,3 mikron nagyságú részecskék csaknem 100 százalékát távolítja el, hanem akár a legkisebb ismert vírusnál is apróbb, 0,003 mikronos allergizáló tényezőket is. Ezzel pedig nemcsak az asztmás rohamokat tudjuk megakadályozni, hanem azt is, hogy az ilyen miniatűr részecskék a véráramunkba kerülve eljuthassanak a testünk különböző pontjaiba, és ott gyulladást idézzenek elő.