Mutatjuk, mi minden változik szeptember 1-től

Az ősz első napján több fontos változás is életbe lép – tudta meg a Privátbankár.

CSOK-változások: újdonság az eddigi szabályozáshoz képest, hogy szeptember elsejétől a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) valamennyi formája igényelhető lesz akár három vállalt gyermek mellett is. Az előírások szigorodnak is, hiszen eddig az emelt, 10 millió forint összegű CSOK-nál a vállalt gyerekszámtól függetlenül a határidő 10 év volt, mostantól viszont 1-4 éven belül meg kell születnie a kisbabának ahhoz, hogy teljesüljön a támogatási feltétel. A visszafizetés kapcsán is szigorítás történt: ha a pár vállalt gyermekre vette igénybe a CSOK-ot és önként visszafizetik a kapott támogatást a gyermekek megszületése előtt, akkor büntetést is kell fizetniük. További részletek.

Nő az azonnali átutalások értékhatára: jó hír azoknak, akik mostanában nagyobb összeget készülnek elutalni. Egy jegybanki rendelet szerint ugyanis szintén elsejétől nőtt az azonnali átutalás körébe tartozó fizetési megbízások értékhatára, és az eddigi 10 millió forintos limit 20 millióra nő.

Változik a tanév rendje: a 2023-24-es tanév tovább fog tartani. Az oktatási időszak szeptember 1-től június 21-ig tart, viszont hosszabbak lesznek az évközbeni szünetek: az őszi szünet október 28 és november 5, a téli szünet december 22 és január 8, míg a tavaszi szünet március 28 és április 8 között lesz.

Státusztörvény: elindult az első tanév az új státusztörvény hatálya alatt, ez pedig jelentős változásokat hoz az oktatásban. Ennek alapján a munkáltatónak szeptember 15-ig kell tájékoztatnia a pedagógust a jövő év elején bekövetkező jogviszonyváltozásról, a pedagógus pedig szeptember 29-ig dönthet arról, hogy elfogadja-e azt.

Drágul a tankolás: péntektől bruttó 4 forinttal fizetnek többet a benzinkutak a gázolajért, ezt pedig várhatóan a kiskereskedelmi árakban is érvényesíteni fogják. További részletek.

És drágul a lottó is: a Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a legnépszerűbb számsorsjátékok alapdíjai egységesen 50 forinttal kerülnek majd többe.