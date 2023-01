Tetőzik az infláció – talán fellélegezhetünk

A 26 éve nem látott drágulás, ha nem is tűnik el azonnal, ám végre itt van az a fordulat, amire a lakosság és a szakemberek is vártak. Rögös út vezetett idáig, a 18 százalékos kamatok, árstopok és megannyi intézkedés hatása beérni látszik, amihez persze kellett az is, hogy az energiaárak végre normalizálódjanak – írja a Világgazdaság.

Ha nem is látványosan, de mostantól kevésbé érezzük majd az infláció hatásait. Fotó: Getty Images

Hozzánk később érkezett a fordulat

Ha késve is, de itt van a fordulat – erősítette meg Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki rámutatott: időbe telik, míg megjelennek a fogyasztói árakban a csökkenő nyersanyag, illetve energiaárak, amelyek a nyár vége óta megfigyelhetőek, de ezidáig hazánkban nem éreztették hatásukat. A folyamatot ugyanis a szakember szerint hátráltatta a rezsicsökkentés átalakítása, a benzinárstop kivezetése, illetve a forint árfolyamának gyengülése, a régiós országokkal szemben mindez magyarázatot ad arra, hogy miért tolódott ki pár hónappal a hazai inflációs fordulat.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak azt mondta: a január több szempontból is bizonytalan. Egyrészt nem lehet tudni: a benzinársapka decemberi kivezetése, valamint az ilyenkor megszokott átárazások milyen hatást gyakorolnak a havi inflációs mutatóra. Szintén kérdés, hogy a fogyasztói kosár szerkezete hogyan változik. Mindenesetre a forint erősödése, illetve az ipari termelői árak dinamikájának lassulása is a drágulás fékeződését jelzik.

