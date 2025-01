"Mit is akartam csinálni?" - ezért blokkol le az agyunk, ha belépünk egy másik szobába

Talán mindenki átélte már, hogy egy szobába belépve teljesen megfeledkezett arról, miért is ment oda és mit akart csinálni. A különös jelenséget sokan a fáradtság vagy figyelmetlenség számlájára írnák, amelyek valóban szerepet játszhatnak abban, ha agyunk ilyen módon ütemet téveszt. A kutatók szerint ugyanakkor egy másik jelenség, az úgynevezett "ajtó effektus" állhat sok esetben amögött, hogy a memóriánk cserben hagy minket. Az IflScience cikke bemutatja, mi is áll a jelenség mögött.

Talán mindenki átélte már, hogy egy szobába belépve teljesen megfeledkezett arról, miért is ment oda. Fotó: Getty Images

A hatás lényege, hogy a memóriánkból kiesnek akár fontosabb dolgok is amiatt, mert átléptünk egy mesterségesen felállított határvonalat, például átlépünk az egyik szobából a másikba. Hogy ez pontosan miért is zavar meg minket ennyire, az régóta foglalkoztatja a kutatókat is, akik az elmúlt években több tanulmányt is elvégeztek a témában. Egy 2011-es kutatásban a Notre Dame Egyetem munkacsoportja arra a megállapításra jutott, hogy könnyebben felejtünk el dolgokat, ha úgy sétálunk végig egy fix távot, hogy közben áthaladunk egy ajtón.

Érvelésük szerint a folyamat hátterében az áll, hogy agyunk hogyan bontja fel a tapasztalatokat különböző eseményekre, amit „eseményhorizont-modellnek” neveznek. Lényege, hogy az emlékeket agyunk epizódokban tárolja, nem pedig folyamatos eseményekként. Az eseményeket ajtók választják el, hogyha pedig ezeken átlépünk, az agyunk felkészül arra, hogy valamilyen új inger éri majd. Ez hasznos az emlékek rendszerezéséhez, de bizonyos helyzetekben a rövid távú emlékeket is megzavarhatja.

Egy másik, 2014-ben publikált tanulmányban a kutatók arra jutottak, hogy az ajtónyílás-effektushoz nincs is szükség valódi ajtóra, a hatást már az is kiválthatja, ha csupán elképzeljük, hogy átsétálunk egy másik helyiségbe. Hasonló következtetésre jutott az a 2021-ben készített kutatás is, amelyben a virtuális valóság segítségével mozogtak helyiségekben a résztvevők. Itt arra jutottak, hogy az új környezetbe lépés annyira eltereli az agyunk figyelmét, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, mit is keresünk az adott helyiségben.

Az ajtó effektus kiküszöbölésére sokan azt javasolják, hogy lépjünk vissza az előző helyiségbe, ezzel pedig a gondolatainkban is tehetünk egy lépést visszafelé, ami segíthet felidézni, mit is akartunk csinálni.