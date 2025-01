Megvan, hány napig kell kitartanod, hogy az újévi fogadalom szokássá váljon

Új év, új élet – mondják, de vajon hány napig kell tartanunk magunkat az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb élethez, hogy az már szokássá váljon? Az IFL Science szerint az attól függ.

Minden nap legyen nálad az alma, ha az a cél, hogy sose maradjon ki. Emlékeztetőt is beállíthatsz. Fotó: Getty Images

18 vagy 254 nap?

Egyesek szerint ahhoz, hogy egy új cselekvés szokássá váljon, 21 napra van szükség, ám ez valójában csak egy mítosz. A valóság ennél sokkal elkeserítőbb. Egy 2010-es tanulmányban – amelyben száz embert követtek nyomon, amint megpróbáltak egy egészséges szokást kialakítani – megállapították, hogy akár 254 napba is beletelhet, mire egy új cselekvés megragad és szokássá válik.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek nyolc hónapjába kerül, mire megszokja, hogy minden nap egyen egy almát vagy reggeli tornával kezdje a napot. Sőt,