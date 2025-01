Íme az EU-s életszínvonal-sorrend, lehangoló a helyezésünk

Ma az északkeleti harmadban továbbra is nagyrészt borult, párás idő valószínű, míg máshol változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél főként a Dunántúlon nagy területen megerősödik, viharos lökésekre is lehetnek, majd estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10, 16 fok között várható, de a tartósan borult északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Késő este többnyire 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Egy-két nap alatt a telet tavasz váltotta fel, holnap akár 15 fok is lehet. Ez azonban eléggé megterheli a szervezetet.