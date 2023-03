Meglepően sokat költünk tévére és telefonra

Egy átlagos magyar háztartás havonta 18 600 forintot költött távközlési szolgáltatásokra, beleértve ebbe az otthoni internet és telefon-, a mobiltelefon-, a mobilinternet- és a TV-szolgáltatások díjait. Ennek jelentős részét a mobiltelefon- és az ahhoz kapcsolódó mobilinternet-szolgáltatások 11 000 forintos díja teszi ki, ez jellemzően két előfizetés költsége - közölte friss kutatásának eredményeit az NMHH. Ez az összeg viszont nem tartalmazza az eszközök árát, a mobilszámlákon esetenként megjelenő készüléktörlesztési és mobilvásárlási költségeket, illetve a streamingszolgáltatóknak közvetlenül fizetett összegeket sem.

Tízből kilenc család előfizet a televíziós műsorokra

Az eredmények szerint tízből kilenc család biztos, hogy előfizet televíziós műsorokra, melyeknek átlagosan 4200 forint az előfizetői díja. Ezt követi a helyhez kötött internet, amely a háztartások háromnegyedében érhető el, átlagos díja pedig 4500 forint. Az otthoni telefon átlagosan 2000 forintos költsége sem elhanyagolható, de ez a szám évről évre csökken.

Minél nagyobb a háztartás, annál többet költ internetre és televízióra. Fotó: Getty Images

A csaknem 19 ezer forintos átlagos kiadás jellemzően két mobiltelefon-előfizetés és két otthoni szolgáltatás díjából adódik össze. Ez utóbbiak leginkább a TV-szolgáltatás és az otthoni internet. A távközlési kiadások jelentős részét a háztartások szinte mindegyikében használt mobiltelefon- és ahhoz kapcsolódó mobilinternet-szolgáltatások 11 000 forintos díja teszi ki. A mobil után a televízió-előfizetés vezet, ezt követi a helyhez kötött internet és az otthoni telefon egy fix költsége, bár ez a szám évről évre csökken.

Értelemszerűen a vagyonosabb, magasabb jövedelmű, magukat is jobb anyagi helyzetűnek gondoló háztartások távközlésre is többet tudnak költeni. Emellett több tényező is befolyásolja, hogy ki mennyit hajlandó fizetni ezekért a szolgáltatásokért. A háztartás mérete (vagyis hogy mennyien élnek egy háztartásban) az otthoni internet- és a TV-költést is meghatározza. Több felhasználó mellett feltételezhetően nagyobb sávszélességre, többféle TV-csatornára lehet igény. Leginkább a felnőtt, azon belül a dolgozó háztartástagok száma befolyásolja a költést. Ők mobilabb és sokrétűbb felhasználók lehetnek, ráadásul jövedelmük is fedezi a nagyobb igényeket. Érdekesség még, hogy a TV-előfizetésnél a gyermekek száma, azaz a nekik szóló tartalom igénye a felnőttekéhez hasonló hatással bír.

