Meglepő dolog járulhat hozzá a nyugodtabb reggelekhez

A jó rendszerezés a nyugodtság titka. Hiszen sokkal jobb ránézni például egy rendben tartott, átlátható íróasztalra vagy könyvespolcra. Ráadásul kevesebb idővel és stresszel is jár, hogy azonnal megtaláljuk, amit keresünk. Nincs ez másként a ruhásszekrényünkkel sem. Az alábbiakban a ruhák praktikus rendszerezéséhez adunk tippeket a The Guardian cikke alapján – ezeket betartva rengeteg időt spórolhatunk a reggeli készülődés során, valamint sok felesleges idegeskedéstől is megkíméljük magunkat.

Átláthatóság és praktikusság

A rendezett gardróbhoz vezető úton az első lépés természetesen a szelektálás, hogy csak a valóban szükséges, méretben és stílusban is hozzánk passzoló darabok kerüljenek vissza a helyükre. Azokat a ruhákat pedig, amelyeket megtartunk, tároljuk ezentúl úgy, hogy mindegyik jól látható legyen, ha kinyitjuk a szekrényt vagy kihúzzuk a fiókokat. Ha ugyanis egyes darabokat elrejtünk a polcok hátuljába, akkor könnyen megfeledkezünk róluk, illetve nehezebben találjuk meg őket. Segíti az átláthatóságot az is, ha az akasztós rész közvetlen szomszédságában egy polcos rész is van, így már a szekrénybe bepillantva is könnyen összeállíthatjuk gondolatban az aznapi szettünket. Hasznos továbbá, ha színek és árnyalatok szerint rendezzük a ruhákat.

A jól induló nap egyik kulcsa a ruhásszekrényünkben rejlik. Fotó: Getty Images

Ha nincs annyi helyünk, hogy minden ruhadarab jól látható legyen, akkor legalább a leggyakrabban viselt darabokat tegyük könnyen hozzáférhetővé. Ha pedig van egy ruhánk vagy pólónk, amelyet gyakran hordunk együtt egy bizonyos harisnyával, nadrággal vagy kiegészítővel, akkor ezeket ajánlott együtt, vagy legalábbis egymáshoz közel tárolni, így is megkönnyítve a reggeli öltözködést. Sok időt spórolhatunk azzal is, hogy olyan sorrendbe rendezzük a különböző típusú ruhákat, amilyen sorrendben felvesszük majd azokat. Elsőként tehát a fehérneműk legyenek kéznél, majd a pólók, a nadrágok és a szoknyák, a pulóverek vagy blézerek, majd a kabátok és a kiegészítők.

Érdemes kijelölni egy külön helyet vagy vállfát azoknak a ruhadaraboknak is, amelyeket már viseltünk egyszer, de még nem kell kimosni őket – nem, a padló és a fotel nem megfelelő erre a célra. Legyen kijelölt helye a pizsamának és az otthoni viseleteknek is, amelyeket jellemzően szintén több napig hordunk, mielőtt a mosásba kerülnének.

Miket tartsunk vállfákon, akasztókon?

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ruhákat tárolunk felakasztva, és melyeket hajtogatjuk a polcokra vagy a fiókokba. A legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni ennek eldöntésekor, hogy az adott darabnak árthatunk-e azzal, hogy – akár heteken, hónapokon át – vállfán tartjuk. A kötött ruhák például a súlyuk miatt hajlamosak kinyúlni, ha sokáig felakasztva vannak. Vállfákon van a helyük azonban az irodai és alkalmi öltözeteknek, hogy ne gyűrődjenek össze. Ugyanez igaz mindenre, amit vasalni kellene – ha az ilyen darabokat már eleve vállfán szárítjuk, megspórolhatjuk a vasalási időt.

Tipp: ha nincs akasztós ruhásszekrényünk, érdemes lehet beszerezni egy gurulós ruhaállványt, amely kisebb helyet foglal, és könnyen eltolhatjuk máshová, ha útban van. Ebben az esetben viszont a kényes darabokra ajánlott ruhavédő zsákot húzni.

Ezeket inkább hajtogatni érdemes

A fentiekből kiindulva a kötött ruhákat mindenképpen hajtogatva tartsuk, esetleg feltekerve (így kevesebb helyet foglalnak). Ezenkívül minden olyan darabot összehajthatunk, amelyen ez nem hagy nyomot. Érdemes kipróbálni Marie Kondo hajtogatási módszerét, amelynek segítségével helytakarékosan és átláthatóan tárolhatjuk ruháinkat a fiókokban.