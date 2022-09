Már nem sokan mernek gázfűtéses házat venni

Visszaesés látszik a gázfűtésű ingatlanok iránti keresletben, míg a hőszivattyús házak tekintetében látványosan nőtt a kereslet – derült ki az ingatlan.com friss elemzéséből. „Az új rezsiszabályok bejelentése óta eltelt hetekben egyértelműen kiderült, hogy a vevőjelöltek sokkal energiatudatosabbak lettek. Felértékelődtek a takarékos megoldások, a gázfűtés vonzereje jelentősen csökkent, ami érthető annak fényében, hogy az új előírások szerint az átlag feletti fogyasztás esetén többszörös a szorzó a gáz esetében” – kommentálta az eredményeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Fontos szempont, hogy mivel kell fűteni

A fűtéstípust is figyelembe vevő keresések száma az eladó házaknál 18 százalékkal, a lakásoknál pedig 8 százalékkal nőtt szeptember első hetében március első hetéhez képest – derült ki. Az ingatlanhirdetési portál azt is megvizsgálta, hogy milyen arányban keresték a különböző fűtéstípusokat. Azt látták, hogy az eladásra kínált házak esetében a fűtéstípusok alapján kereső vevők 26-42 százalékkal kisebb arányban kerestek gázalapú – kazános, cirkós, konvektoros – ingatlanokat, mint az elmúlt hat hónapban. A lakásoknál ugyan kisebb mértékben, de ott is csökkent a gázfűtéssel kapcsolatos keresések aránya – a távfűtéses típusok népszerűsége azonban változatlan maradt.

A rezsiváltozás nyertesei egyébként az eladó házak esetében a hatékony, takarékos, hőszivattyús fűtéssel rendelkező ingatlanok. Az ilyen rendszerrel felszerelt házakat ugyanis most 21 százalékkal többen keresik.

Nagy bajban van, aki kályhával fűtene. A szakemberek jóformán nem is tudnak már idénre munkát vállalni, és az alapanyagok ára is drasztikusan megugrott.

A cserépkályhára is egyre többen voksolnak

„A részletes adatok szerint a korszerű, hőszivattyús lakóingatlanok iránti kereslet fokozódása mellett szintén nőtt a fával is működő cserépkályhás házak keresettsége is” – mondta a szakember. Véleménye szerint egyébként ez arra utal, hogy a lakásvásárlást tervezők a rezsiszabályok változása és az energiakrízis miatt nem csak rövid távon változtattak a keresési szempontjaikon. A vásárlók valószínűleg hosszabb távon is számolnak azzal, hogy az ingatlan fenntartása milyen költséggel jár.

