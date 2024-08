Mákkal és fekete ribizlivel készül idén Magyarország Tortája

A Magyar Cukrász Ipartestület idén tizennyolcadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Az Ágazati Értéktárba nemzeti értékként felvett versenybe minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vár az ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.

A 2024-es versenyt a szuperélelmiszer témakörben hirdette meg a cukrász szakmai szervezet, hogy a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező magyar alapanyagokra hívják fel a figyelmet. Olyan új, kreatív torták nevezését várták, melyek jellegzetes, meghatározó ízeit az alábbi alapanyagkosarakban felsorolt, hazai szuperélelmiszernek számító alapanyagok alkotják. Az alábbiakból tehát minimum kettő alapanyagot fel kellett használni a nevezett tortáknál:

bogyós gyümölcsök: áfonya, fekete ribizli, csipkebogyó, szeder;

áfonya, fekete ribizli, csipkebogyó, szeder; gabonák, magvak: kendermag, lenmag, tönköly, köles;

kendermag, lenmag, tönköly, köles; zöldségek: cékla, sütőtök, sárgarépa, édesburgonya;

cékla, sütőtök, sárgarépa, édesburgonya; olajos magok: dió, mandula, tökmag, mogyoró.

Felhasználásra javasolt alapanyag volt továbbá a homoktövis, berkenye, kökény, méz, mák, egres, szamóca, málna, aszalt szilva, kékszőlő, étcsokoládé és zab. A nevező cukrászok kreativitását dicséri, hogy az összes kötelezően választható, illetve szinte mindegyik javasolt alapanyag szerepelt a nevezett tortákban, különböző kombinációkban. Különösen népszerű volt a cékla, a sárgarépa, a mák, a sütőtök, az áfonya és a dió felhasználása. Továbbra is elvárás volt, hogy a versenymunkák hangsúlyosabban, minimum 40 százalékban tartalmazzanak felverteket, vagy egyéb tészta rétegeket annak érdekében, hogy a magyar cukrászat tradíciói újra megjelenjenek a benevezett tortákban.

Vácról érkezett az idei győztes torta

A győztes Mákvirág készítője, Kovács Alfréd számára (Édes Vonal Cukrászda, Vác) a torta a mákos tészta emlékét, a kertben leszakított fekete ribizlit és a friss süteménnyel kínáló nagymamáját idézi meg. Mesebeli torta, melyben gyermekkorának meghatározó ízei fogócskáznak. A fehércsokoládé-krém lágy textúrája mellett ott szalad a fanyar fekete ribizli ízvilága, a mandulalisztes mákos piskóták és a fekete szezámmagos grillázs ropogós élménye. Mák, mákolaj, fekete ribizli és fekete szezám: külön-külön is csodálatos alapanyagok, nemcsak az évszázadok óta ismert gyógyhatásuk tekintetében, de ízvilágukban is. Ebben a tortában harmonikus összhangba kerül a krémes-lágy textúra a ropogós réteggel, ahogy az édes és a fanyar ízek is tökéletesen kiegyensúlyozzák egymást.

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület

A második helyezett a Fodor Sándor (Habcsók Cukrászda, Budapest) által készített Rigófütty torta lett, míg a harmadik helyen a Fekete gyöngy torta, Novák Ádám és Domonkos Noémi (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged) alkotása végzett.

Málna és pisztácia a cukormentes tortában

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Ipartestülettel együtt hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel. Az idei nyertes torta a Zöld Málna lett, amelynek alkotói Novák Ádám és Csonka László, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai. A torta piros, mint a málna, zöld, mint a pisztácia, elegáns, mint a rózsa: a győztesek habkönnyű kreációjukban a színekkel játszanak. A zöld pisztácia mousse kellemesen édes ízét az élénkpiros málnazselé savassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi még különlegesebbé. A pisztácia roppan a fehércsokoládéval és megjelenik a piskótában is liszt formájában. A tortát fényes, rózsavizes málnazselé és szárított rózsaszirmok koronázzák. Egy szelet Zöld Málna energiatartalma 232,4 kilokalória, szénhidrátértéke 10,5 gramm, vagyis a cukorbetegek számára is jó választás lehet, de mindenkinek ajánlható, aki ügyel arra, milyen összetevőkből áll, amit elfogyaszt.

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület

Augusztus 19-től lehet megkóstolni a tortákat a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 17-től lehet böngészni a cukraszat.net oldalon. A lista várhatóan augusztus 19-ig napról napra bővülni fog. A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik azokat.