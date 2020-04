Macskát tartani ezért egészséges

Macskatulajdonosnak lenni azért is jó, mert csökkenthetjük a feszültséget az életünkben azzal, hogy a cicát simogatjuk vagy játszunk vele. Több kutatás is igazolja, hogy a "cicázás" segít a gazdiknak megnyugodni, elterelni a figyelmüket, és így jelentősen alacsonyabb a stressz-szintjük.

Egy tanulmány szerint a macskások kapnak a legritkábban stroke-ot az összes háziállat-tulajdonos közül. A szakemberek szerint azért van ez így, mert ők a legönállóbbak a háziállatok közül.

A macskákkal való játék, törődés segít abban, hogy a szervezetben oxitocin termelődjön. Emiatt a cicák nagyszerű terápiás állatok gyászolóknak, érzelmi krízisben lévőknek, sőt, autista gyerekeknek is nagyon jót tesz a közelségük.

Bizonyos embereknél a macskával illetve macskaszőrrel való érintkezés növelheti az allergénekkel szembeni ellenálló-képességet, így kisebb eséllyel lesznek asztmásak vagy allergiásak.

Egy tanulmány eredményei kimutatták, hogy a macskatulajdonosoknak alacsonyabb a vérnyomása, mint azoknak, akik nem tartanak macskát.

A Minnesota Egyetem kutatása szerint azok, akiknek macskájuk van, 30-40 százalékkal ritkábban halnak meg szívroham következtében, mint azok, akiknek nincsen.

5 betegség, amit a macskáktól kaphatunk el

Mindezek mellett a macskatartás során fontos az oltások beadása is, hiszen számos betegség okozói is, melyeket mi is könnyen elkaphatunk. Íme az öt leggyakoribb, macskáktól elkapható betegség!