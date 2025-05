Íme a toplista: ezek a legélhetőbb városok a világon

A tavalyi után nem volt meglepetés: idén is Dániából került ki a győztes. 2025-ben Koppenhága lett a világ legboldogabb, legélhetőbb városa – írta meg a Prove. A boldog városok indexe alapján összeállt rangsort hatodik alkalommal tette közzé az Institute for Quality of Life.

Az idei első helyezett, Koppenhága nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. Fotó: Getty Images

A toplistát 82 indikátor figyelembevételével állították össze. A tavalyi rangsor még 76 szempont alapján készült el, ez idén olyan extrákkal egészült ki, mint a mentális egészség, a biztonság, a táplálkozás vagy a munka-magánélet egyensúlya. A sorrend felállításakor vizsgált legfőbb szempontok a lakosok bevonása, a kormányzás, a környezet, az egészség, a gazdaság és a mobilitás voltak.

A tíz legboldogabb város a világon

Koppenhága Zürich Szingapúr Aarhus Antwerpen Szöul Stockholm Tajpej München Rotterdam

Koppenhága az első helyet elsősorban annak köszönheti, hogy a város nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a jó életminőségre. Budapest a 110. lett idén, a régióból pedig a legelőkelőbb helyen Bécs végzett: az osztrák fővárost a 12. helyre sorolták.