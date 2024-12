Kiderült, biztonságos-e a méhviaszos kendő

„Biztonságosan tárolhatok élelmiszert méhviasz kendőben?” – tette fel a kérdés egy levélíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakembereinek. A hatóság Facebook-oldalán tette közzé a választ. Mint írják, lehet ilyen célra méhviasz kendőt használni, de azt javasolják, hogy járjunk el nagyon körültekintően és megfontoltan a vásárlásnál.

A Nébih posztja szerint maga a méhviasz adalékanyagként (E901) engedélyezett egyes élelmiszerek ehető bevonására és fényesítésére. Az előállítás során meg kell győződni arról, hogy a méhviasz nem tartalmaz szennyezőanyagokat, például növényvédőszer-maradványokat, atkaellenes anyagokat. Ezenkívül az eredetének is egyértelműnek kell lennie. „Ha a méhviasszal bevont csomagolóanyagok gyártója egyben a méhviasz gyártója is, akkor minden bizonnyal ismert lesz a méhviasz eredete. Ha a méhviaszt máshonnan szerzik be, annak eredetét és tisztaságát kell megállapítani. Ilyenkor gyártóként a termelőtől kell elkérni a méhviaszról a jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ezek jelzik a méhviasz összetételét és azt, hogy nem tartalmaz szennyeződéseket” – részletezi a Nébih, hozzátéve, hogy importált méhviasz esetén különösen ügyelni kell a tisztaságra.

A szövetek, textilek esetében aggodalomra adhatnak okot a különféle felületkezelő szerek is, amelyeket a gyártás során használtak. A szövet beszállítójának kötelessége tájékoztatást adni arról, hogy a textíliát milyen anyagokkal kezelték, és ezzel összefüggésben a gyártónak laboratóriumi vizsgálatokkal kell megállapítania, hogy fennáll-e annak lehetősége, hogy a textíliában lévő összetevők bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Ezeket a vizsgálatokat a késztermékeken olyan körülmények között (élelmiszer típusa, hőmérséklet, érintkezési idő) kell elvégezni, mint amikor a méhviasszal érintkező szövet élelmiszerrel érintkezésbe kerül.

Végezetül a méhviaszos kendő címkéjén fel kell tüntetni a méhviaszszövet rendeltetésszerű felhasználását és a megengedett érintkezési feltételeket, valamint a tisztítási utasításokat. Ezt vásárlóként fontos elolvasnunk, hogy tudjuk, hogyan kell megfelelően tisztítani a méhviaszszövetet, hogy az ne okozzon mikrobiológiai veszélyeket az élelmiszerekben.

Borítókép: Getty Images