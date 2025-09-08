Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
8 lépés, amely megkönnyíti az iskolakezdést

Nem mindegy, hogyan indul a tanév. Néhány lépéssel zökkenőmentesebbé tehetitek a szeptembert.

Az iskolakezdés szülőnek, gyereknek egyaránt nagy váltást jelent a hosszú vakáció után. Fontos, hogy a gyerekek ilyenkor biztos alapokra építkezhessenek, ez ugyanis csökkenti az iskolai szorongást, és segíti őket a tanulásban is. Mutatjuk a legfontosabb lépéseket. 

Alakítsatok ki egy következetes napirendet!

A strukturált napi rendszer – felkelés, étkezések, alvás és tanulás időpontjai – biztonságot és kiszámíthatóságot ad a gyermeknek. A napi rutin egyébként nemcsak a reggeli felkelést könnyíti meg, hanem a tanulást is hatékonyabbá teszi. Az alvás, a szabadidő és a kreatív tevékenységek kiegyensúlyozása ugyanis hozzájárul a produktivitáshoz.

Aludjon eleget!

Iskolai időszakban a megfelelő alvás elengedhetetlen: 6-12 éves gyerekeknek nem ritkán 9-12 óra pihenésre is szükségük lehet a The Times szakértői szerint. A lefekvés előtti képernyőmentes idő, a szoba besötétítése és az esti meseolvasás vagy beszélgetés is segíthet a megfelelő ellazulásban és a nyugodt alvásban.

Anyuka mesét olvas a kislányának elalvás előtt.
Az esti mesét, nagyobb gyereknek a beszélgetést soha ne hagyjátok ki! Fotó: Getty Images

Egyen jókat!

Indulás előtt ne feledkezzetek meg a tápláló reggeliről! Kapjon a gyermek teljes kiőrlésű gabonát, tojást, zabkását, gyümölcsöt vagy joghurtot, és mindenképp igyon, mielőtt elindulna a suliba! Mindezek a megfelelő koncentrációt is segítik majd.

Alakítsatok ki egy tanulósarkot!

A nyugodt, rendezett, felszerelt és jól megvilágított tanulókörnyezet segíti a koncentrációt és növeli a tanulás hatékonyságát. Tévé ne legyen a közelben!

Rendszerezzetek!

Tanítsd meg gyermekednek rendszerezni a dolgait: tolltartót, házi feladatokat, határidőket, így hosszú távon neki is könnyebb lesz az élete. Használhattok listákat, naptárakat vagy füzeteket, a lényeg, hogy rendszerben lássa a teendőket. A feladatok lebontása kisebb lépésekre erősíti az önállósodást, sőt a szorongást is csökkenti.

Pozitív visszacsatolás

Dicsérd meg minden apró sikerért, legyen az jól megoldott feladat vagy egy új barátság kialakítása. Egy kis jutalom, akár matrica vagy közös program is sokat lendíthet a motiváción. Fontos, hogy a fókusz az erőfeszítésen legyen, ne pedig a tökéletességen! Az extra elvárások ugyanis újabb szorongáshoz vezethetnek. 

Kezeljétek a szorongást és a félelmet

Támogasd gyermekedet abban, hogy kifejezze félelmeit és bizonytalanságait! A suliból hazaérve, a vacsoraasztalnál, vagy az esti félhomályban beszéljétek át az aznapi jó és rossz élményeket!

Tervezzetek előre!

Már előző nap este beszéljétek át a másnapot, persze csak vázlatosan. Így jobban fel tud készülni arra, mi várható, és könnyebben veszi majd az akadályokat is.

