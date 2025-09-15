Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Lecsapott a fogyasztóvédelem: közel 1200 kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

MTI/HáziPatika.com
A fogyasztóvédelmi hatóság a nyári ellenőrzések során 33 vendéglátóhely működését korlátozta súlyos szabálytalanságok miatt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok munkatársaival együtt a vendéglátóhelyek működését, a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat vizsgálta az idén nyáron országos akció keretében. 

A vizsgálatok célja a fogyasztók védelme, valamint annak biztosítása volt, hogy a nyári hónapokban a vendéglátóhelyek megfelelő higiéniai feltételek mellett szolgálják ki a vendégeket. A feltárt hiányosságok közül a leggyakoribbak a higiéniai szabálytalanságok voltak, amelyek az ellenőrzött egységek 15 százalékában jelentkeztek. Szennyezett munkafelületeket, erősen szennyezett hűtőberendezéseket, elégtelen takarítást, a kézmosási lehetőségek hiányosságait és a mosogatás nem megfelelő feltételeit észlelték az ellenőrök.

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása sem mindenhol valósult meg, az ellenőrzött egységek több mint 8 százalékában hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, egyes fagylaltozókban nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetést. Emellett az egységekben olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

Az ellenőrök több vármegyében is súlyos higiéniai problémákat találtak, egy büfében például rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak, ami miatt a rendőrség és az önkormányzat bevonásával azonnali bezárást rendeltek el, az ott tárolt élelmiszereket pedig rögtön kivonták a forgalomból. A fesztiválokon végzett vizsgálatok során előfordult olyan egység, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni, ugyanakkor olyan rendezvény is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztalt. Az országos ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból.

Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot - összegezte a hatóság.

