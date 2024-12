Ezért kellene mindennap kitakarítanunk a mikrót

A legtöbben alighanem csak akkor takarítják ki belülről a mikrohullámú sütőt, ha abban kifröcsög melegítés közben az étel. Spanyol kutatók egy most megjelent tanulmánya azonban arra világít rá, hogy talán érdemes lenne ezt a helyet is rendszeresebben tisztítanunk – írja a ScienceAlert. A Valenciai Egyetem és a Darwin Bioprospecting Excellence SL biotechnológiai vállalat szakemberei 30 különböző készülék belsejéből vettek mintákat laboratóriumi tesztelés céljával: 10 egyszerű háztartási, 10 közös használatú, például munkahelyi, valamint 10 olyan berendezésből, amelyeket molekuláris biológiai és mikrobiológiai laboratóriumokban használnak külön az ottani kísérletekhez.

A mikrohullámú sütők belső terében rengeteg mikroorganizmus tenyészhet. Fotó: Getty Images

Noha azt gondolhatnánk, hogy az intenzív elektromágneses sugárzást semmilyen élőlény nem tudja túlélni, a kutatás eredményei azt mutatják, hogy bizony rengeteg mikroszkopikus organizmus képes erre. Számos más mellett a Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus és Priestia baktériumnemzetség tagjait például mind a három helyszín mintáiban megtalálták. Ezek mind olyan mikrobák, amelyek széles körben megtalálhatók az emberi testen és környezetben: bár nem is tudunk a jelenlétükről, számukra több szempontból is előnyös, hogy velünk élhetnek. Ezenkívül fertőzés kiváltására is alkalmas baktériumok is megjelentek a konyhai mintákban, bár nem nagyobb számban, mint bármely más konyhai felületen.

Jó hír, hogy a Frontiers in Microbiology című folyóiratban közölt tanulmány eredményei szerint a három típus közül a háztartási mikrohullámú sütőkben találták a legkisebb biodiverzitást. Magyarán ezekben élt a legkevesebb fajta baktérium és egyéb mikroorganizmus. A kutatók szerint ez logikus is, mivel ezek a készülékek kisebb változatosságú szennyeződéssel érintkeznek, mint a sokak által közösen használt eszközök. Mindkét kategóriát felülmúlták ugyanakkor a laboratóriumi mikrók, noha jellemzően nagyon eltérő is volt a baktériumprofiljuk a háztartási készülékekétől. Összességében mégis az a tanulság, hogy bizony érdemes rendszeresen kifertőtleníteni az otthoni mikrohullámú sütőt, mert pusztán a sugárzás, amellyel dolgozik, nem elegendő a mikrobák maradéktalan elpusztításához.