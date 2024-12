Égés, leforrázás: ezeket tedd meg 5 percen belül

Balesetek bárkivel történhetnek, így az égési sérülések sem számítanak ritkának a mindennapokban. A tűz mellett a bőrrel érintkező forró folyadékok és gőz, egyes kémiai vegyületek, áramütés, de még a túlzásba vitt napozás is eredményezhet égési sebet. Mindez még kisebb égések esetén is rendkívül kellemetlen fájdalommal jár, de a gyors elsősegély nemcsak ezt csillapítandó fontos, hanem azért is, hogy felgyorsítható legyen a gyógyulási folyamat és elkerülhető legyen a seb elfertőződése. Lássuk tehát, mi a teendő, ha például a konyhában ügyködve véletlenül leforráztuk magunkat, vagy esetleg véletlenül puszta kézzel fogtuk meg a tűzforró tepsit.

Égési sérülések esetén fontos gyorsan lehűteni az érintett bőrfelületet. Fotó: Getty Images

Az enyhe égési sérülés otthoni ellátása

Az enyhébb égési sérüléseknél a legfontosabb, hogy azonnal hűtsük le az érintett bőrfelületet – írja a Mayo Klinika. Tartsuk a sebet folyó csapvíz alá – a víz legyen hűvös, de ne legyen jéghideg! Amennyiben ez nem lehetséges, akkor pedig tegyünk vizes borogatást az égett bőrre. Nagyjából 10-15 perc alatt a fájdalom enyhülni kezd. Gyakran megesik, hogy forró italok, ételek okoznak égési sérülést a szájüregen belül. Ilyenkor jó megoldást jelenthet az is, ha óvatosan egy jégkockát szopogatunk, így lehűtve a sérült területet. A hűtés mellett az ékszereket, ruházatot is el kell távolítani a megégett bőrről, még mielőtt az a gyulladás következtében megduzzadna. Fontos ugyanakkor, hogy ha a ruhaanyag is beleégett a bőrbe, akkor ne próbáljuk meg lehúzni! Ilyen esetekben egyszerűen tartsuk ruhástul víz alá az égett részt.

A gyors elsősegély után érdemes felmérni a sérülés súlyosságát. Elsőfokú égés esetén bőrpír, enyhe duzzanat jelentkezik csupán. Az ilyen sebek néhány nap alatt maguktól gyógyulnak, ami alatt átmeneti barnás elszíneződés és hámlás is felléphet. Másodfokú égésnél viszont nemcsak a bőr felső hámrétege károsodik, hanem a mélyebb rétegei is. Erre az erős duzzanat mellett hólyagképződés is figyelmeztethet. Mint az az Országos Mentőszolgálat Alapítvány tájékoztatójában olvasható, amennyiben az égett felület mérete meghaladja az öttenyérnyit, úgy elsőfokú égéssel is mihamarabb orvoshoz kell fordulni. Szintén kérjünk segítséget, amennyiben egy tenyérnyinél nagyobb területen szenvedhetünk másodfokú égést, akárcsak akkor, ha nem vagyunk biztosak az égés súlyosságának megítélésében, vagy ha fennáll a légúti égés gyanúja.

Amennyiben a sérülés otthon is ellátható, a vizes hűtést követően fontos törekedni a bőr kiszáradás elleni védelmére. E célra érdemes a házi patikában égési zselét és kötszert tartani. Semmiképpen se használjunk viszont tejfölt, margarint, tojásfehérjét vagy étolajat a bőrön, ahogy azt a népi gyógymódok sugallnák, mert ezek fokozzák a fertőzésveszélyt. Ezután tegyünk a sebre laza, nem tapadós kötést. A fellépő fájdalmat recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal mérsékelhetjük a betegtájékoztatóban szereplő alkalmazási előírást követve.