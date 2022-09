Ijesztően megnőhet a társasházak közös költsége

A társasházak nehéz anyagi helyzetben lévő lakói eddig is a közös költség kifizetését hagyták utoljára. A várhatóan durván emelkedő árak miatt pedig ez még inkább jellemző tendenciává válhat.

Kemény időszak vár a társasházban lakókra is, főleg a fűtésszezonban. Fotó: Getty Images

A liftek üzemeltetése is rengeteg pénzbe kerül

Már a legutóbbi télen is elképesztő összegeket fizetett a fűtésére Tolnai Zsóka és családja, akik a főváros XI. kerületének egyik 15 emeletes toronyházában laknak, a harmadik emeleten. Lakásuk az épület szélén helyezkedik el, a radiátorokban pedig a víz fentről lefelé jön, így náluk télen eddig sem lehetett megsülni: jellemzően csak 19-20 fok van a szobákban. A leghidegebb időszakokban viszont kénytelenek hősugárzóval is fűteni, ami már a múlt évben is 20 ezer forint fölé emelte a villanyszámlájukat – mellette pedig a 25-32 ezret fizettek a távhőre. Az RTL Klub Házon kívül című műsorának nyilatkozó nő úgy számol, hogy idén körülbelül 40 ezer forinttal fognak többet fizetni havonta. A család ezzel igen közel kerül ahhoz az anyagi határhoz, amelyet átlépve már nem tudják majd fenntartani a lakást. Így is pluszmunkákat vállalnak, hogy kijöjjenek a havi jövedelmükből.

A társasház közös képviselője azt mondta, hiába próbálnak már évek óta spórolni, amin csak lehet, a sötét terek és a liftek nem könnyítik meg dolgukat. A ház éves áramköltsége eddig egymillió forint körül alakult, de idén ennek a duplájára számítanak. Egy XIII. kerületi, új építésű házban is a lift most az egyik mumus, a másik pedig az, hogy az épületet központi gázkazánok fűtik. Az ilyen fűtéssel rendelkező házakra vonatkozó szabályozás pedig alig egy hónappal a fűtési szezon kezdete előtt még mindig nem tiszta.

Mutatjuk, hogyan csökkenthető a rezsi a régi lakásokban.

A távhősök számíthatnak is áremelésre?

A műsorban bemutatott kelenföldi toronyházban nincs gáz, a közös képviselő szerint azonban hamarosan őket is érintheti a jelentős áremelkedés. Arra számít ugyanis, hogy a távhő ára is növekedhet – ez pedig nagyon sok társasházat érintene rosszul. Egyes hírek szerint egyébként a tavalyi árhoz képest tizenötször drágábban juthatnak majd hozzá a gázhoz a távhővállalatok a fűtési szezon kezdetétől.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!