Kiderült: szabad-e forró vizet önteni a lefolyóba

A csatornarendszer tisztítására számos otthoni módszer ismert, az egyik ilyen, hogy forró, akár forrásban lévő vizet engedünk a vezetékekbe. De vajon jót teszünk ezzel? Vagy ártunk vele a csöveknek? A német Bild idézett egy szerelőt, aki megosztotta tapasztalatait az üggyel kapcsolatban.

Mehet a forró víz a lefolyóba?

A szerelő mindenkit megnyugtatott, aki eddig így tisztította a hálózatot: „A forró vagy akár a lobogó víz teljesen biztonságos a lefolyóban” – mondta. A titok a csövek hőállóságában rejlik: a modern konyhai vezetékek akár 130 °C-ot is elbírnak, így a 100 °C-os főzővíz sem jelent veszélyt. Bár folyamatosan nem ajánlott önteni a csövekbe forrásban lévő vizet, egy-egy alkalom gond nélkül megtehetjük.

Ráadásul a forró víz valóban segíthet tisztán tartani a lefolyót. A zsír és ételmaradékok gyakran dugulást okoznak, de a nagy hőmérséklet segít ezeket könnyen lemosni. Így a főzővíz természetes módon tisztítja a csöveket, vegyszerek vagy pluszköltségek nélkül. Segíthet ugyanakkor, ha egy kevés mosogatószert is teszünk a forró vízbe. Habja ugyanis segíti a forró víz hatását, így még a makacs lerakódások is könnyebben eltűnnek.