Csalók élnek vissza a szolnoki kórház nevével

Borult lesz az ég, azonban napközben délkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, az Alföldön és a Dunántúl délkeleti részén a nap is kisüthet. Ezzel párhuzamosan a csapadékzóna is egyre északnyugatabbra korlátozódik, délután már inkább csak a Dunántúlon, annak is főleg a nyugati felén (és néhol északon) várható további eső. A déli határvidéken néhol még zápor kialakulhat. A keleti, északkeleti szelet az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a naposabb délkeleti tájakon pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Mozgalmas az időjárás, ami rossz hír a frontérzékenyeknek.