Csütörtökre a szakemberek elkészülnek a földgáttal a Rómain, épül a mobilgát a Dagálynál, homokzsákokkal védik a Margitszigetet, biztosítják az ivóvízellátást mindenkinek - írta Karácsony Gergely főpolgármester szerda hajnalban a Facebook oldalán.

Arról is beszámolt, hogy stabil a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás a városban, a közlekedésben több, gyakran kényelmetlen, de szükségszerű változás szolgálja a budapestiek biztonságát és az árvízi védekezést. "Összesen 43 árvízi kaput zártak le a kollégák, mintegy 1700 méter hosszan, 6 ezer köbméter agyag felhasználásával készül az ideiglenes gát. A Margitszigeten naponta 1500 köbméter homokot és 150 ezer zsákot használunk, a keletkező szennyvizet idáig 30 szivattyú bevetésével kezelték" - ismertette a főpolgármester.

Az árvíz miatt lezárták a H5-ös HÉV alagúti szakaszát. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Közölte azt is, hogy szerda reggel a BKV megkezdi a homokzsákok felhalmozását a Batthyány téri metróállomásnál, így is lehet olyan helyzet, amikor a metrónak ezt az állomást ki kell majd hagynia. Szerdától lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, ezért a HÉV a Batthyány tér helyett csak a Margit híd budai hídfőjéig, a felszínen kialakított ideiglenes végállomásig jár. A Budapest Közút Zrt. felkészült a Clark Ádám téri gyalogos és kerékpáros aluljáró lezárására, és csütörtöktől le kell zárni a Margitsziget Árpád híd felőli bejáróját is.

A főpolgármester bejegyzésében megköszönte a védekezésben részt vevők munkáját, a budapestiek megértését.