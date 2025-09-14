Elégetnéd az avart? 3 milliós bírság is járhat érte, ha nem tartod be a szabályokat

A lehullott faleveleket el lehet égetni, de csak akkor érdemes, ha ismered az erre vonatkozó szabályokat, amelyeket a Lakáskultúra gyűjtött össze.

Tüzet csak megfelelően kialakított helyen szabad gyújtani, így tehát nem. Fotó: Getty Images

2021. január 1. óta a zöld hulladék égetése országosan tilos. A törvénykezés azonban a települések vezetésének ad egy kiskaput: az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják az avar és a kerti hulladék égetését. Belterületi ingatlanok esetén az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve engedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Általában két időszakot biztosítanak erre: minden évben március 1-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével – előre meghatározott napokon.

Az avarégetés szabályai

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen szabad, zárt kerten belül.

A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (mások mellett műanyag, gumi, festék vagy vegyszer)!

Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani!

A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban történhet.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és a visszamaradt parazsat, hamut le kell locsolni, illetve földréteggel be kell fedni.

Erős szélben tilos égetni, mert azzal kockáztatjuk a tűz átterjedését más ingatlanára is.

Figyelembe kell venni, hogy nincs-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom. Erről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján tájékozódhatsz.

Grillezni bármikor szabad, persze ezt is a szabályok betartásával

Nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról (víz vagy homok);

a sütést követően a tüzet gondosan el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy az elaludt.

Aki megszegi a szabályokat,

azt környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, illetve tűzvédelmi bírsággal sújthatják, ami minimum 100 ezer, ha viszont a tűz elterjed és tűzoltók bevonására is szükség van, akkor akár 3 millió forint is lehet.