Elégetnéd az avart? 3 milliós bírság is járhat érte, ha nem tartod be a szabályokat

A lehullott faleveleket el lehet égetni, de csak akkor érdemes, ha ismered az erre vonatkozó szabályokat, amelyeket a Lakáskultúra gyűjtött össze.
2021. január 1. óta a zöld hulladék égetése országosan tilos. A törvénykezés azonban a települések vezetésének ad egy kiskaput: az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják az avar és a kerti hulladék égetését. Belterületi ingatlanok esetén az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve engedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Általában két időszakot biztosítanak erre: minden évben március 1-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével – előre meghatározott napokon.
Ez is érdekelhet
Az avarégetés szabályai
- Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen szabad, zárt kerten belül.
- A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (mások mellett műanyag, gumi, festék vagy vegyszer)!
- Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani!
- A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban történhet.
- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és a visszamaradt parazsat, hamut le kell locsolni, illetve földréteggel be kell fedni.
- Erős szélben tilos égetni, mert azzal kockáztatjuk a tűz átterjedését más ingatlanára is.
- Figyelembe kell venni, hogy nincs-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom. Erről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján tájékozódhatsz.
Grillezni bármikor szabad, persze ezt is a szabályok betartásával
- Nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról (víz vagy homok);
- a sütést követően a tüzet gondosan el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy az elaludt.
Aki megszegi a szabályokat,
azt környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, illetve tűzvédelmi bírsággal sújthatják, ami minimum 100 ezer, ha viszont a tűz elterjed és tűzoltók bevonására is szükség van, akkor akár 3 millió forint is lehet.