„Az aknába esett a kisfiam!” – Ketten lettek rosszul a mélyben

Egy kétségbeesett édesanya hívta a 112-es segélyvonalat május 28-án, mert két fia – egy 29 éves és egy 18 éves férfi – egy korábban emésztőgödörként, de jelenleg komposztálóként használt aknában rosszul lett - számolt be az esetről a police.hu.

A bonyhádi rendőrök – közöttük Noé Attila r. törzszászlós – néhány perc alatt Kakasdra értek, ahol a megriadt anya csak annyit tudott elmondani: „Az aknába esett a kisfiam!”

Az kérdéses akna. Fotó: police.hu

A törzszászlós azonnal lemászott a két méter mély aknába, és megpillantotta a fiatalabbat, aki nem volt eszméleténél. Megpróbálta kihúzni a sérültet, de akkor ő is érezte, hogy fogy az oxigén, ezért gyorsan felmászott a felszínre. A mentősök nem sokkal korábban értek a családi házhoz, így náluk volt oxigénpalack és több maszk is. Ekkor felvett egy oxigénmaszkot, aztán egy másik maszkkal és oxigénpalackkal a kezében újra lemászott az aknába, majd feltette az oxigénmaszkot a fiú arcára, aki újra elkezdett lélegezni. Éppen azon dolgozott, hogy valahogy az akna falához húzza a sérültet, amikor a háta mögött megpillantotta a fiú testvérét is, aki szintén nem adott életjelet.

Ekkor érkeztek meg a katasztrófavédelem munkatársai, akik felhúzták a fiatalabb fiút, majd a bátyját is.

Az idősebb testvért mentőhelikopterrel, öccsét pedig mentőautóval vittek kórházba.