A többség ilyen gyakran cserél ágyneműt

Milyen gyakran szoktatok ágyneműhuzatot cserélni? – tettük fel a kérdést a HáziPatika.com Facebook-oldalán olvasóink felé. Több száz válasz érkezett, amelyek alapján igen vegyes összkép bontakozik ki, benne sok jó gondolattal. Vannak, akik párnaponta tisztára cserélik ágyneműjüket, míg mások egyhuzamban két-három hétig is fent hagyják ugyanazt a szettet. Ezzel együtt a legtöbben úgy válaszoltak, hogy átlagosan hetente, illetve minden hétvégén szánnak erre időt a házimunka részeként. Sőt, a nyári forróság sokakat arra késztet, hogy az évnek abban a szakában még gyakrabban, két-három naponta tiszta huzatot tegyenek az ágyneműre.

Mondhatjuk tehát, hogy a Facebookon érkezett válaszok szerint ez utóbbi a legáltalánosabban elterjedt irány: legalább hetente cserélni az ágyneműhuzatot, de nagy melegben még gyakrabban. Vajon mit mond azonban a tudomány? Egyáltalán miért fontos, hogy odafigyeljünk erre is a mindennapokban? A téma kapcsán dr. Alok Vij bőrgyógyászt kérdezte a Clevelandi Klinika weboldala.

Nem vagyunk egyedül az ágyunkban

Habár ágyunkra sokan életünk legbiztosabb, legnyugodtabb pontjaként tekintünk, érdemes leszögezni, hogy közel sem olyan békés hely, mint azt első gondolnánk. Persze szabad szemmel többnyire nem látjuk, de valójában rengeteg apró élőlénnyel és egyéb szennyeződéssel osztozunk fekhelyünkön. Először is számolnunk kell saját elhalt hámsejtjeinkkel, amelyekben egy átlagosan felnőtt mintegy másfél grammot hullat el a környezetében naponta. Ennek egy jelentős része ágyunkba kerül. Főként azért, mert éjszaka forgolódás közben bőrünk folyamatosan súrlódik pizsamánkkal és az ágyneműhuzattal, illetve a lepedővel, ezek pedig egyfajta puha bőrradírként szedik össze az elhalt hámsejteket.

Nyilván mondhatjuk, hogy a saját hámsejtjeinktől nincs okunk megijedni, csakhogy azok táplálékul szolgálnak baktériumoknak és háziporatkáknak egyaránt. Ez utóbbiak a pókok rokonai, és bár nem látjuk őket, akár milliószámra tenyészhetnek ágyunkban. Nem csípnek, mint az ágyi poloskák, valamint egyéb módon sem támadnak az emberre, ürülékük viszont kiszáradva parányi részekre bomlik, és bekerül a helyiség légterébe. Az arra érzékenyek körében pedig belélegezve allergiás reakciót provokál. Mindezeken túl testnedvek, kozmetikai termékek maradványai, – ha szoktunk az ágyban enni – élelmiszer-maradványok, morzsák egyaránt felhalmozódhatnak fekhelyünkön.

Érdemes külön szót ejteni e téren a házi kedvencekről is. Legyen szó kutyáról, macskáról, tengerimalacról vagy csincsilláról, ha bundás kedvencünket a hálószobába és az ágyunkba is beengedjük, ő szintén megannyi nemkívánatos vendéget hozhat magával. A sor a gombás fertőzésektől az élősködő férgeken át a rühességig terjed, nem beszélve a tappancsaikra és szőrükre tapadt egyéb szennyeződésekről: porról, ürülékről, alomról stb. Egy szó, mint száz, ahhoz, hogy alvóhelyünket tisztán tarthassuk, elengedhetetlen, hogy rendszeresen cseréljük az ágyneműhuzatot.

Milyen gyakran kell ágyneműhuzatot cserélni?

A válasz egyszerű: amilyen gyakran csak lehet. Mindazonáltal dr. Vij szerint a felső korlátot érdemes két hétben meghúzni, azaz ennél tovább semmiképpen se várjunk a cserével. Mindazonáltal vannak olyan tényezők, amelyek gyakoribb váltást tehetnek szükségessé. Ahogy Facebook-posztunk hozzászólói közül is sokan megjegyezték, a nyári hőség feltétlenül e körbe tartozik, hiszen ilyenkor lényegesen többet izzadunk, ami ágyunkat is hamarabb beszennyezi. De ugyanígy kockázati tényező – a fentebb ismertetett okokból – a kisállattartás is. Magyarán a gazdik számára ugyancsak javasolt, hogy több energiát és időt fordítsanak környezetük tisztán tartására.

Legalább kéthetente egyszer tisztára kell cserélni az ágyneműhuzatot. Fotó: Getty Images

Joggal merülhet fel persze a kérdés, hogy vajon mi a helyzet magával az ágyneművel, azaz a párnákkal, paplanokkal. Nos, a jó hír, hogy a bőrgyógyász szerint ezek kevesebb foglalkozást igényelnek, mint a huzatok és a lepedők. Persze nem kizárt, hogy a hámsejtek és mikroorganizmusok ezekben is megtelepszenek hosszú távon, de ha félévente egyszer rászánjuk magunkat egy nagymosásra, az már elegendő lehet.

Amennyiben nagyon elhanyagoljuk a kérdést, és hosszú ideig ugyanabban az ágyneműhuzatban fekszünk éjszakánként, az egészségünkre is negatív kihatással lehet. Az említett szennyeződések ugyanis allergiás tüneteket, asztmásoknál légzési nehézségeket, továbbá bőrkiütéseket, ekcémát és szőrtüszőgyulladást egyaránt előidézhet. Sőt, mindezek nyomán alvásminőségünket is ronthatják.