A sebkezelés elengedhetetlen lépései

Mielőtt otthoni körülmények között szeretnénk ellátni egy orvosi segítséget nem igénylő sérülést, elsődleges feladat az alapos kézmosás, elsősorban fertőtlenítő hatású készítménnyel. Amennyiben lehetőségünk van rá, ezt követően húzzunk steril kesztyűt, tisztítsuk meg és fertőtlenítsük le a sérülést, és a környező bőrterületet. Ehhez használjunk speciálisan erre a célra alkalmazható - sebhintőpor helyett oldat vagy spray formájában elérhető - sebfertőtlenítőt. Amennyiben a sérülésben idegentestet, például szilánkot vagy kődarabot látunk, távolítsuk el óvatosan, alaposan lefertőtlenített csipesszel.

A gyors sebgyógyulás titkai Ki ne szeretné, hogy a sebei gyorsan begyógyuljanak? Legyen szó akár egy egyszerű felületi horzsolásról, vagy mélyebb, vágott, szúrt sérülésről. De vajon mit tehetünk a folyamat felgyorsítása érdekében? És egyáltalán, mit érdemes tudni magáról a sebgyógyulásról? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Fedjük le a sérülést!

Korábban az terjedt el a köztudatban, hogy a szabadon hagyott seb gyorsabban gyógyul, azonban ennek éppen az ellenkezője igaz. A fedetlen sérülés jóval nagyobb eséllyel fertőződik el, ráadásul így nemcsak a gyógyulási idő, hanem a hegesedés esélye is megnő. Ennek elkerülése érdekében fontos mindig a seb méretéhez és a sérülés helyéhez igazodó, rugalmas, steril, jó légáteresztő anyagból készült, stabil sebkötözőszereket használni.

Modern sebkötöző eszközök

Érzékeny bőr esetén elérhetőek szenzitív, hipoallergén termékek, fontos szempont lehet továbbá a vízállóság is. A hagyományos sebtapaszok mellett mérsékelten vagy erősen váladékozó sebekre jó választás lehet a könnyen formálható kalcium-alginát kötszer, amely rugalmasságának köszönhetően bármely felülethez jól illeszkedik, nem tapad a sérüléshez, és nedves sebkörnyezetet biztosít.

A helyes sebkezelés a gyógyulás folyamatát is felgyorsítja. Fotó: Getty Images

Az integrált ezüstrészecskéket, nanokristályos ezüstöt,vagy paraffint tartalmazó kötszerek fertőzött sebek lefedésére is ajánlottak, mivel hatékonyan veszik fel a harcot a kórokozók széles spektrumával szemben. Választhatunk olyan spray formátumú filmkötszereket is, amelyek a sebre fújást követően átlátszó, gyorsan száradó filmréteget képeznek a bőrön. Ezek még a gyakrabban mozgó ízületek környékén található sebeket is képes maradéktalanul megóvni a fertőzésekről.

Óvjuk és cseréljük a kötszert!

Az, hogy milyen hamar kell cserélni egy adott kötszert, sok mindentől függ. Amennyiben sikerül tisztán és szárazon tartani, a hagyományos sebtapaszokat naponta érdemes cserélni akkor, ha nincs ettől eltérő orvosi utasítás. A kalcium-alginátot és ezüstöt tartalmazó kötszerek - fajtától függően - akár egy hétig is biztonságosan a sérülésen hagyhatóak. Azonban, ha a kötszer átázik, megsérül és a kórokozóknak lehetőségük nyílik a seb környezetébe férkőzni, fontos a minél előbbi csere.

A műveletet ebben az esetben is tiszta kézzel, kesztyűt viselve lehet a legbiztonságosabban elvégezni. A kötszert óvatosan - áztatás nélkül - kell eltávolítani, majd alaposan megvizsgálni a sérülést. Amennyiben nincsenek fertőzésre utaló jelek, sebfertőtlenítést követően ismét le kell fedi a sérülést steril sebkötözőszerrel. Azonban, ha a seb körüli bőr meleg, térfogata megnőtt, vörös, duzzadt, vagy kellemetlen szagú, valószínűsíthető a fertőzés.

Ebben az esetben érdemes orvosi segítséget kérni, különösképpen akkor, ha a tüneteket rossz közérzet, szédülés, duzzadt nyirokcsomók, hőemelkedés vagylázis kíséri. Súlyos esetben, antibiotikum alkalmazására is szükség lehet annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a kórokozók mélyebb szövetekbe való jutása, vagy akár az életet is veszélyeztető vérmérgezés.