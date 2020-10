Sokan nem is tudják, hogy az, hogy mit esznek, és milyen élelmiszereket vásárolnak, mekkora hatással van a környezetre. Egy nagy tejeskávé ökológiai lábnyoma például tízszer akkora, mint egy sima presszóé, éppen ezért már egy olyan apróság is számíthat, ha ezentúl tej nélkül fogyasztjuk a kávénkat. Ha nem szeretnénk lemondani a tejről, akkor érdemes növényi alternatívákat kipróbálni, mert ezek fele olyan károsak környezetvédelmi szempontból. Ha pedig reggelente müzlit eszünk tejjel, és növényi tejre váltunk, már azzal is tettünk egy keveset a környezetért.

Nézzük meg jól, hogy mi kerül a kosarunkba

Hasonló a helyzet, ha a szendvicsünkbe sajt helyett mogyoróvajat vagy mandulavajat teszünk, de már az is sokat számít, ha a felére csökkentjük a sajt mennyiségét és vékonyabb szeleteket vágunk. A sajtokból is létezik növényi alternatíva, ezeknek az előállítása körülbelül tizedakkora hatású környezetvédelmi szempontból, mint a tejből készülteké.

Tej helyett érdemes a növényi változatokat választani. Fotó: Getty Images

Ha vásárolni megyünk, és gyümölcsöt kívánunk, érdemes figyelni a szezonalitásra, illetve átgondolni, hogy milyen szállítási móddal és mennyi idő alatt kerülhetett az adott gyümölcs a polcokra. A bogyós gyümölcsöket, amikor éppen nincsen szezonjuk, általában repülővel szállítják, ami százszor olyan környezetkárosító is lehet, mintha hajóval tennék ugyanezt. Azzal is tehetünk a természet védelméért, ha olyan gyümölcsöket veszünk, amelyek egy több hetes hajóút során is fogyaszthatóak maradnak, ilyenek például az alma, a banán vagy a narancs.

A húsfélék fogyasztásának környezetszennyező hatásairól már rengeteg tanulmány született, nem véletlen, hogy sokan próbálják csökkenteni a húsfogyasztásukat, ami nagyon hasznos ötlet. Ha például a heti szintű bárány- vagy marhahúsfogyasztásunk felét hüvelyesekkel, például lencsével vagy babbal helyettesítjük, azzal 40 százalékkal csökkenthetjük a hozzájárulásunkat az állattartás okozta károsanyag-kibocsájtáshoz. Környezetbarát megoldás, ha ásványvíz helyett csapvizet iszunk, ehhez érdemes beszerezni egy vízszűrő kancsót, vagy egy, közvetlenül a csapra szerelhető vízszűrőt.

A vajat is megpróbálhatjuk főzés közben valamilyen növényi zsiradékkal helyettesíteni, és már rengeteg növényi alapú szendvicskrém is létezik, amelyek szintén környezetkímélőbbek az állati eredetűeknél. Ha pedig valamilyen sütemény vagy étel receptje tojásfehérje használatát írja előt, akkor használjunk helyette aquafabát. Az aquafaba a csicseriborsókonzervből visszamaradt folyadék, amelyet ugyanúgy felverhetünk, mint a tojásfehérjét, és készíthető belőle például habcsók, csokoládémousse vagy akár majonéz is.