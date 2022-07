Visszatér a kánikula

Szerdán túlnyomóan felhőtlen, csapadék nélküli időben lesz részünk, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmelegebb órákban 32 és 37 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig általában 17 és 26 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A napokban akár 39 fokot is mérhetünk. Fotó: Getty Images

Hol és mikor várható csapadék?

Csütörtökön is jellemzően napos időre van kilátás. A nap második felében azonban fátyolfelhők sodródnak fölénk, estétől pedig gomolyfelhők is érkeznek. Az Alpokalján estefelé zápor, zivatar is kialakulhat, de az ország többi részén nem készülhetünk csapadékra. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé kísérhetik erős lökések. Délután 33 és 39 fok közötti maximumok lehetnek.

Pénteken is napos, gomolyfelhős idő várható. Legfeljebb északon, északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. 31-38 fokig melegszik fel a levegő.

Hétvégi kilátások

Szombaton és vasárnap is gomolyfelhős lesz az ég. Helyenként egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. A felhősebb tájakon 29-31 fokos, máshol pedig 37-38 fokos maximumértékekre számíthatunk. Egyes helyeken hajnalban is csak 25 fokig hűl a levegő.