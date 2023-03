Humánmeteo: újabb megterhelő időszak kezdődik

Pénteken a nap nagy részében nem érvényesül fronthatás, de ingerültség, illetve migrén így is jelentkezhet. Estétől már a hidegfronti tünetek erősödésére kell számítani, ugyanis csak addig tart a frontmentes idő. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a front előtti helyzetben tetőző terhelésre kell készülni.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Sok panasz vár a hétvégén az időjárás-érzékeny emberekre, de most mások esetében is jelentkezhet fokozott feszültség, ingerlékenység, figyelmetlenség, valamint elhúzódó alvászavar. Te is frontérzékeny vagy? Mit kívánhatsz? Sok embert döbbenhet rá a meteogyógyász. (x)

Ingerlékenységgel telik a hét utolsó munkanapja

A fokozottan érzékenyek körébe tartozók napközben migrénnel és nyugtalansággal néznek majd szembe – erre először csak a Dunántúlon, később pedig már országszerte lehet számítani. Kissé ingerlékenyebbek is lehetünk a szokásosnál.

Vérnyomásproblémákra és a fejfájásra készülhetünk. Fotó: Getty Images

Többen tapasztalhatnak majd keringési panaszokat és vérnyomás-ingadozást is. A nap folyamán nem ajánlott megerőltető tevékenységeket végezni. Délutántól fokozódik a fülledtség, emiatt légszomj és nehézlégzés is jelentkezhet. Estétől pedig északnyugat felől egy hidegfront érkezik a térségünkbe, – akkor már a hidegfronti tünetek erősödésére is számítani lehet. A hirtelen változást pedig akkor is megérezheted, ha egyébként nem vagy kifejezetten érzékeny a frontokra.

Romlik a pollenhelyzet

A pollenhelyzet kissé még tovább romlik pénteken. A nyárfára allergiásoknak érdemes inkább a kora reggeli vagy a késő esti órákban szellőztetni. A lakásokat ajánlott vastagabb szövésű függönnyel árnyékolni, hogy kevesebb virágpor jusson be a belső térbe. Az érintettek emellett porszívózzanak gyakrabban a pollenszezon idején. A napokban már a ciprusfélék és a kőris virágpora is okozhat allergiás reakciókat.

