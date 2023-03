Humánmeteo: nyugtalan alvás, nehezebb ébredés várható

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a tavaszias idő is lehet megterhelő az érzékenyek számára.

Nézze meg a meteogyógyász® mai videós tanácsát. Sokféle terhelésre kell készülnünk a hétvégén, különösen az időjárás- és stresszérzékeny embereknek kell erre nagyon odafigyelniük, és időben felkészülniük. Közeleg a cirkadián fenyegetés! Mit tehetünk? Fogadja meg a meteogyógyász® tanácsát! (x)

Szerdán front nem érkezik, de a folyamatos melegfront jellegű hatás határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet. Többen lehetnek figyelmetlenek, csökkenhet a hatékony munkavégző képesség. A talajon és a magasban is erőteljes melegedés zajlik, ami még pár napig folytatódni fog. A hűvösebb reggelen ismét képződhetnek ködfoltok, majd napközben a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható. A hőmérséklet a legtöbb helyen 20 fok köré emelkedik, a tartós melegedés lehet tehát az oka a panaszok megjelenésének.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, az erre hajlamosak pedig készüljenek arra, hogy a következő napokban erősödnek majd a tüneteik. Többen alszanak ezekben a napokban nyugtalanul és ébredtek nehezen, emellett napközben koncentrálási panaszok, szétszórtság, bágyadtság is felléphet. Az iskolai és a munkahelyi teljesítmény is csökkenhet, emellett álmosságot, fáradékonyságot is tapasztalhatsz.

A folyamatosan melegedő időjárással várhatóan romlik az alvás minősége, és a reggeli ébredés is nehezebb lehet. Fotó: Getty Images

A pollenhelyzet ismét romlik. A nyárfára allergiások a kora reggeli vagy a késő esti órákban szellőztessenek! A lakásban vastagabb szövésű függönnyel árnyékolj, így kevesebb virágpor juthat be a belső térbe, javasolt ilyenkor gyakrabban porszívózni is. A ciprusfélék és a kőris virágpora is okozhat allergiás reakciókat.

