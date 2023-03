Humánmeteo: nem kedvez az idő a vérnyomászavaroknak

Vasárnap a hűvös reggel, és az ezt követő gyors melegedés okozhat panaszokat, de a hőérzet délután már kellemes lsz. Hajnalban azonban még a kopásos bántalmakkal élők fájdalmai fokozódhatnak, ez a következő egy-két napban átmenetileg enyhülni fog. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint tovább erősödhetnek a keringési panaszok, amik mellé fokozott migrénhajlam is társulhat!

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A nappal hossza és a besugárzási energiamennyiség változása a légkörkörnyezeti hatások fő mozgatója, és közvetetten a szervezeti hatások kiváltója. Merőlegesbe áll a Föld tengelye! Mivel jár ez? Pontosan elmagyarázza a meteogyógyász.(x)

A napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, délután kellemesen alakul a hőérzet. A nagy napi hőingás azonban okozhat kellemetlenségeket a vérnyomáspanaszokkal és a keringési rendellenességekkel élőknek, amik estére ugyan átmenetileg mérséklődnek, de a következő reggeleken szintén igen intenzívnek ígérkeznek. Aki a melegfrontra fokozottan érzékenyek csoportjába tartozik, az enyhébb fejfájásra, migrénre is számíthat, de a napos idő okozta kellemesebb közérzet feledtetheti ezeket a kisebb panaszokat. Kissé álmosak, fásultak is lehetünk, csökkenhet a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk.

Vasárnap a hűvös reggel, és az ezt követő gyors melegedés okozhat panaszokat. Fotó: Getty Images

Hajnalban főleg a völgyekben kifejezetten alacsonynak ígérkezik a hőmérséklet, így könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk megfelelően. Napközben a szél kissé csökkenti az érzett hőmérsékletet, de alapvetően egy kellemes tavaszi napban lesz részünk. A humánmeteorológiai és az időjárási helyzet is kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásoknak. A tiszta levegőn jólesik a séta, az ideális hőmérsékletű időben sportoláshoz, kiránduláshoz is könnyen kedvet kaphat. A sok napsütés hatására a hangulat, a közérzet is jelentősen javul, töltsünk minél több időt a friss levegőn.

